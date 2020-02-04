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Минтранс анонсировал изменения в правила авиаперевозок животных
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РИА Новости

Минтранс анонсировал изменения в правила авиаперевозок животных

17:03 04.02.2020 (обновлено: 17:13 04.02.2020)
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© Depositphotos / aapskyКошка в самолете
Кошка в самолете
© Depositphotos / aapsky
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании готовят предложения по повышению качества авиаперевозок животных, в том числе обсуждается совершенствование информирования об условиях этих перевозок, качественные характеристики переносок, порядок принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"Вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы на площадке Минтранса России. В настоящее время авиакомпании по итогам заседания рабочей группы готовят предложения по совершенствованию информирования граждан об условиях перевозок животных, отражению в правилах перевозки важных условий, качественных характеристик переносок для животных, порядка принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров", - сказали в пресс-службе.
Кошка
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Там добавили, что в правилах должна быть учтена мировая практика и положения документов ИАТА в области перевозок животных.
Общероссийское объединение пассажиров ранее предложило Минтрансу ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. С предложениями изменить правила провоза животных также выступала Госдума. Замминистра транспорта Александр Юрчик в ноябре сообщил журналистам, что Минтранс изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, если она есть, то подготовит предложения.
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Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин сообщил в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за допплату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, были аннулированы, а счет участника – закрыт. История вызвала общественный резонанс.
В конце января два кота погибли и третий обморозился, летевшие в багажном отделении самолета рейсом Нью-Йорк - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Авиакомпания считает, что вина за произошедшее лежит на грузчиках аэропорта "Шереметьево".
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Новости - ТуризмТуризмМихаил ГалинАэрофлотМинистерство транспорта РФРоссияОбщество
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