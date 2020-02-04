Среди россиян, которых эвакуируют из Уханя, есть шестимесячный ребенок

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Число российских граждан, пожелавших эвакуироваться из китайского города Ухань, где распространился коронавирус, составляет 132 человека, самому молодому из них всего шесть месяцев, рассказал российским журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.
"Люди есть разные, я тоже в этой работе участвую, и есть семья, которую я веду, они едут вчетвером, муж и жена и два ребенка. Естественно, мы даем все эти данные, и о семьях, и о наличии детей. Самый маленький пассажир будет, ему всего шесть месяцев, и он уже попал в такую передрягу, он полетит с мамой", - рассказал дипломат.
Говоря же о тех, кто решил остаться в провинции Хубэй и в городе Ухань, посол указал, что "остались скорее те, кто либо по семейным обстоятельствам, это смешанные семьи, кто-то, может быть, себя лучше чувствует, есть еще категория наших граждан, которые работали на некоторых объектах сотрудничества, например, наши инженеры, техники, таких немало, им обеспечили абсолютно комфортную и безопасную среду обитания, и поэтому люди думают, а стоит ли вообще ехать и проходить на родине карантин, может быть, пересидеть здесь".
"В принципе, и кстати китайская сторона не раз обращала на это внимание, как это ни странно прозвучит, но для большинства из этих людей (кто решил не эвакуироваться - ред.) пребывание там на месте может быть более безопасное, чем попытки выбраться оттуда. Там все под жестким санитарным контролем, а жизнь граждан в целом обеспечена", - отметил Денисов.
По его словам, "зачастую, в очень нелегком положении оказались те, кто приехал туда на короткое время подзаработать, ведь это уникальная категория, которой больше ни у кого нет, только в нашей стране".
"На праздник Весны (китайский Новый год - ред.) из Сибири и Дальнего Востока наши люди приезжают туда работать как артисты на елках, приезжают работать аниматорами, официантами, певцами, таких людей немало, они приехали заработать, а не потратить деньги, поэтому, когда работы не стало, не стало и заработка, вот они столкнулись с определенными чисто житейскими проблемами, и немалыми. Вот им мы пытаемся каким-то образом помочь, что, поверьте, непросто", - добавил дипломат.