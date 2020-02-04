Среди россиян, которых эвакуируют из Уханя, есть шестимесячный ребенок

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Число российских граждан, пожелавших эвакуироваться из китайского города Число российских граждан, пожелавших эвакуироваться из китайского города Ухань , где распространился коронавирус , составляет 132 человека, самому молодому из них всего шесть месяцев, рассказал российским журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.

"Люди есть разные, я тоже в этой работе участвую, и есть семья, которую я веду, они едут вчетвером, муж и жена и два ребенка. Естественно, мы даем все эти данные, и о семьях, и о наличии детей. Самый маленький пассажир будет, ему всего шесть месяцев, и он уже попал в такую передрягу, он полетит с мамой", - рассказал дипломат.

Говоря же о тех, кто решил остаться в провинции Хубэй и в городе Ухань, посол указал, что "остались скорее те, кто либо по семейным обстоятельствам, это смешанные семьи, кто-то, может быть, себя лучше чувствует, есть еще категория наших граждан, которые работали на некоторых объектах сотрудничества, например, наши инженеры, техники, таких немало, им обеспечили абсолютно комфортную и безопасную среду обитания, и поэтому люди думают, а стоит ли вообще ехать и проходить на родине карантин, может быть, пересидеть здесь".

"В принципе, и кстати китайская сторона не раз обращала на это внимание, как это ни странно прозвучит, но для большинства из этих людей (кто решил не эвакуироваться - ред.) пребывание там на месте может быть более безопасное, чем попытки выбраться оттуда. Там все под жестким санитарным контролем, а жизнь граждан в целом обеспечена", - отметил Денисов.

По его словам, "зачастую, в очень нелегком положении оказались те, кто приехал туда на короткое время подзаработать, ведь это уникальная категория, которой больше ни у кого нет, только в нашей стране".