Защита Уилана завершит ознакомление с делом на следующей неделе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Защита обвиняемого в шпионаже Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на следующей неделе планирует закончить ознакомление с материалами уголовного дела, сообщил журналистам адвокат Владимир Жеребенков

"Мы планируем завершить ознакомление с материалами дела на следующей неделе", - заявил он.

Ранее защита предполагала, что рассмотрение дела Уилана по существу начнется весной 2020 года.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.