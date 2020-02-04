Россия может участвовать во встрече ОПЕК в феврале, заявил Песков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия может быть представлена на встрече Россия может быть представлена на встрече ОПЕК в феврале на каком-то уровне, если решение о проведении такой встречи будет принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Безусловно, если такие встречи будут, то Россия на каком-то уровне вполне может быть представлена, как это было и раньше", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия принять участие в экстренной встрече ОПЕК в феврале.

В минувшие выходные источник сказал РИА Новости, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов - 4-5 февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет.