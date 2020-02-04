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Россия может участвовать во встрече ОПЕК в феврале, заявил Песков
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РИА Новости

Россия может участвовать во встрече ОПЕК в феврале, заявил Песков

12:09 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия может быть представлена на встрече ОПЕК в феврале на каком-то уровне, если решение о проведении такой встречи будет принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, если такие встречи будут, то Россия на каком-то уровне вполне может быть представлена, как это было и раньше", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия принять участие в экстренной встрече ОПЕК в феврале.
В здании ОПЕК в Вене
29 января, 08:00
Бомба для ОПЕК: начинается новый передел мирового рынка нефти
В минувшие выходные источник сказал РИА Новости, что страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов - 4-5 февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет.
Накануне президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.
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ОПЕКДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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