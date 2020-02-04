Новые правила поведения в российских судах могут утвердить в мае

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новые правила поведения посетителей в российских судах могут утвердить в мае, заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на семинаре-совещании председателей Советов судей субъектов России.
"Неприемлемы любые действия, которые дезорганизуют работу суда", - сказал Момотов.
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Он отметил, что в настоящее время в разработке находится регламент поведения в суде, ряд предложений был воспринят неоднозначно, они обсуждаются.
"В мае его должны утвердить", - добавил председатель.
Правила прописывают, кто может находиться в суде, как посетители должны выглядеть и вести себя, по каким документам могут войти в здание. Это типовые правила, каждый суд может внести в них изменения и дополнения.
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Согласно проекту правил, беспрепятственно войти в суд могут люди под госохраной в сопровождении сотрудников ФСО. Без регистрации и досмотра, только по предъявлению служебного удостоверения, в суд пустят судей, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, некоторых должностных лиц, прокуроров, следователей, сотрудников ФСБ, руководителей органов местного самоуправления и других.
Адвокатов будут пускать в суд по удостоверению, но с досмотром и регистрацией на посту охраны. Подлежат досмотру и присяжные заседатели.
Досмотрят приставы и работников аварийно-ремонтных служб, а вот в случае чрезвычайных происшествий сотрудники МЧС и врачи скорой помощи смогут пройти беспрепятственно.
Новые правила предусматривают, что посетители могут находиться в суде только в будние дни в рабочее время. Если заседание затянется или будет проходить в выходной, то для допуска в суд понадобится разрешение председателя суда, судьи или администратора суда.
Между тем, заседания часто проходят в вечернее время - законодательство позволяет проводить следственные и судебные действия до 22.00.
Неподобающий внешний вид может стать причиной отказа для допуска в суд. Регламент запрещает пускать в суд "лиц, имеющих внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность; в грязной одежде, когда внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим, в пляжной одежде (шортах, парео, купальниках, пляжной обуви), в одежде, имеющей надписи, оскорбляющие человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству, органам власти".
С животными в суд также нельзя. Единственное исключение - собаки-поводыри, но у хозяина с собой должен быть документ, подтверждающий, что животное обучено.