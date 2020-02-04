Ростовские власти будут мониторить наличие и цены на медицинские маски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Специалисты будут следить за наличием и ценами на медицинские маски в аптеках на территории Ростова-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом, сообщила начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая на совещании в горадминистрации.
Ранее ряд СМИ сообщил о проблемах на ростовском заводе по производству медицинских масок, в котором вышли из строя три из четырех станков, а также сложилась нехватка материалов для производства.
"Мы сейчас будем мониторить ситуацию... Сегодня мои специалисты зашли в аптеки - маски есть, но выдавали по три штуки", - сказала Левицкая. Она подчеркнула, что все больницы масками обеспечены в полном объеме.
"Если есть маски в больницах, поставщиков надо переориентировать на аптеки. Разберитесь и вечером доложите. Не должно быть, чтобы в аптеки не поставлялись маски", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он поручил следить за ценами на медицинские маски в аптеках и выяснить ситуацию на заводе по их производству.
"О проблеме завода слышали. Там часть китайского материала, который не поставляется", - отметила Левицкая.
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По данным корреспондента РИА Новости, в трех из четырех аптеках в центре города медицинских масок в продаже не было. "С прошлой недели повышенный спрос, раскупили. Ожидаем поставку", - сказал фармацевт в одной из аптек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.