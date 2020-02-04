Ростовские власти будут мониторить наличие и цены на медицинские маски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Специалисты будут следить за наличием и ценами на медицинские маски в аптеках на территории Специалисты будут следить за наличием и ценами на медицинские маски в аптеках на территории Ростова-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом, сообщила начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая на совещании в горадминистрации.

Ранее ряд СМИ сообщил о проблемах на ростовском заводе по производству медицинских масок, в котором вышли из строя три из четырех станков, а также сложилась нехватка материалов для производства.

"Мы сейчас будем мониторить ситуацию... Сегодня мои специалисты зашли в аптеки - маски есть, но выдавали по три штуки", - сказала Левицкая. Она подчеркнула, что все больницы масками обеспечены в полном объеме.

"Если есть маски в больницах, поставщиков надо переориентировать на аптеки. Разберитесь и вечером доложите. Не должно быть, чтобы в аптеки не поставлялись маски", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он поручил следить за ценами на медицинские маски в аптеках и выяснить ситуацию на заводе по их производству.

"О проблеме завода слышали. Там часть китайского материала, который не поставляется", - отметила Левицкая.

По данным корреспондента РИА Новости, в трех из четырех аптеках в центре города медицинских масок в продаже не было. "С прошлой недели повышенный спрос, раскупили. Ожидаем поставку", - сказал фармацевт в одной из аптек.