Большая рыба 2020: Sostav вручит награды за лучшую российскую рекламу

МОСКВА, 4 фев - OOO "СОСТАВ.РУ". В декабре ведущее бизнес-СМИ о рекламе и маркетинге Sostav вместе с читателями и лидерами рекламного рынка — топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний — выбрало Большая рыба " создатели проектов-победителей получат индустриальный "Оскар". . В декабре ведущее бизнес-СМИ о рекламе и маркетинге Sostav вместе с читателями и лидерами рекламного рынка — топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний — выбрало лучшую рекламу 2019 года . На церемонии вручения экспертной рекламной премии "" создатели проектов-победителей получат индустриальный "Оскар".

Лучшую рекламу в традиционном конкурсе "Итоги года" выбирают читатели Sostav и профессиональное сообщество. Судьбу номинантов определили более 55 тыс. голосов, и теперь все знают, кто может смело называть себя акулами рекламного бизнеса — Большими рыбами.

Механика и результаты

Рекламный конкурс проходит в семи номинациях: "Ролики", "Кампании", "Digital", "Социальная реклама", "BTL", "Принт / Аутдор", "Брендинг".

На первом этапе конкурса голосуют читатели. Финальное решение выносит экспертное жюри , состоящее более чем из сотни представителей индустрии. Экспертное голосование является открытым. Вы всегда можете посмотреть: 1) как проголосовал интересующий вас эксперт; 2) кто и как оценил интересующую вас работу.

Для того, чтобы обеспечить стопроцентную прозрачность и равные условия для конкурсантов, в этом году Sostav ввел дополнительную экспертную структуру —Попечительский совет. После завершения народного голосования члены Совета расширили шорт-листы и внесли в них достойные, по их мнению, работы, не набравшие достаточное количество голосов во время народного голосования.

За проекты было отдано 53 355 пользовательских и 2 339 экспертных голосов. Результаты конкурса абсолютно открытые и доступны всем посетителям Sostav.

Награда ждет своих героев

Церемония награждения лауреатов Экспертной рекламной премии "Большая рыба" состоится 6 февраля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре. Кроме победителей, на торжественный вечер приглашены крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств, эксперты "Итогов года — 2019".

"Большая рыба" — это событие, которое традиционно ждет все профессиональное сообщество. Названная в народе "российским рекламным Оскаром" премия из года в год собирает все сливки нашего рекламного рынка и своим масштабом поддерживает свой высокий статус.

До встречи в феврале!

Запрос билетов на церемонию направляется в Дирекцию АКАР.

Контактное лицо: Александра Завьялова: +7 (968) 546-18-36