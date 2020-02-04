В Китае на борьбу с коронавирусом выделено около $7 млрд

МОСКВА, 4 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае на 2 февраля выделено 47 миллиардов юаней (около 6,8 миллиарда долларов) на борьбу с коронавирусом нового типа.
Эти средства используются в основном для лечения заболевших и предоставления временных пособий медработникам и персоналу, ведущему противоэпидемическую работу, а также для приобретения необходимого медицинского оборудования и диагностических реагентов, сообщило Министерство финансов КНР.
Согласно данным Государственного комитета по делам здравоохранения, на 2 февраля в материковой части Китая было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.