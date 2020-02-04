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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-04T11:19+0300
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В Китае на борьбу с коронавирусом выделено около $7 млрд
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РИА Новости

В Китае на борьбу с коронавирусом выделено около $7 млрд

11:19 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае на 2 февраля выделено 47 миллиардов юаней (около 6,8 миллиарда долларов) на борьбу с коронавирусом нового типа.
Эти средства используются в основном для лечения заболевших и предоставления временных пособий медработникам и персоналу, ведущему противоэпидемическую работу, а также для приобретения необходимого медицинского оборудования и диагностических реагентов, сообщило Министерство финансов КНР.
Согласно данным Государственного комитета по делам здравоохранения, на 2 февраля в материковой части Китая было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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