Минск опроверг информацию о планах создания учебного центра НАТО

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Белоруссии опровергает информацию о планах создания учебного центра НАТО в республике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее телеграм-каналы распространили информацию, белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира".

"Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.

Ранее Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря в Минск.

В октябре 2019 года замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он также отмечал постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО.