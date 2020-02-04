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2020-02-04T11:13+0300
https://ria.ru/20200204/1564227496.html
Минск опроверг информацию о планах создания учебного центра НАТО
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РИА Новости

Минск опроверг информацию о планах создания учебного центра НАТО

11:13 04.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опровергает информацию о планах создания учебного центра НАТО в республике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее телеграм-каналы распространили информацию, белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
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"Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.
Ранее Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря в Минск.
В октябре 2019 года замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он также отмечал постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО.
Между тем в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя Андрей Равков, который на тот момент возглавлял Минобороны, говорил, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. В начале декабря в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявляли, что Минск готов к учениям с НАТО при понимании альянсом стратегического партнерства республики с РФ.
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Майк ПомпеоАндрей РавковМинистерство обороны БелоруссииВладимир МакейНАТОМИД БелоруссииБелоруссияРоссияВ мире
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