Трагедия викингов. Почему они не прижились в Гренландии

Резкое похолодание климата стало причиной исчезновения викингов Периоды резкого потепления и похолодания стали причиной появления и исчезновения оседлых поселенцев-скандинавов на территории Западной Гренландии, пишут американские и британские палеоклиматологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.