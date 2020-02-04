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РИА Наука
2020-02-04T08:00+0300
https://ria.ru/20200204/1564210113.html
Трагедия викингов. Почему они не прижились в Гренландии
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РИА Новости

Трагедия викингов. Почему они не прижились в Гренландии

08:00 04.02.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / CoreyFord, Depositphotos / UralskyВикинг в Гренландии
Викинг в Гренландии
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / CoreyFord, Depositphotos / Uralsky
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Поселения викингов в Гренландии просуществовали 450 лет, до середины XV столетия. По одной из версий, они пришли в упадок, потому что экономику небольшой арктической колонии разрушили внешние обстоятельства. Недавно ученые нашли этому еще одно подтвержление, анализируя ДНК моржей.

Норманнский поход на запад

В 984 году из Исландии за убийство изгнали мелкого землевладельца, известного буйным нравом, Эрика Рыжего. Вернуться в родную Норвегию он не мог — там его тоже преследовали. В поисках лучшей доли викинг отправился в плавание по Атлантике и открыл Гренландию.
Вслед за ним туда прибыли четыреста человек. Они основали два больших поселения — Западное и Восточное. В период расцвета там жили примерно три тысячи человек. Норманны, так называли викингов латинские историки, наладили торговлю с Норвегией, добились, чтобы к ним назначили собственного епископа.
В 1721 году миссионер Ханс Эгеде отплыл в Гренландию, чтобы установить контакты с поселенцами и обратить их в католичество. К тому моменту с ними уже два-три столетия не было связи. Экспедиция обнаружила только руины Восточного поселения, ни одного европейца найти не удалось. Почему викинги покинули остров? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа.
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Остров, который не продается. Льды и айсберги Гренландии
Ученые считают, что открыть и заселить Гренландию европейцы смогли благодаря необычно теплому климату, который царил в Северном полушарии в начале второго тысячелетия — этот период называют Средневековой климатической аномалией. Пониженный уровень Мирового океана способствовал морским путешествиям. Фьорды юга острова освободились ото льда, землю покрывали луга. Отсюда и название — Green land, "зеленая земля". Согласно другой точке зрения, это такой "маркетинговый ход" Эрика Рыжего, стремившегося заманить людей на новое место.
Специалисты Северо-Западного университета США проанализировали содержание изотопа 18O в скелетиках озерных организмов на юге Гренландии за последние три тысячи лет и подтвердили, что между 900 и 1500 годами среднегодовая температура была на 1,5 градуса выше, чем в предыдущий исторический период. Летом воздух прогревался до десяти градусов Цельсия.
Викинги тщательно выбирали земли под пастбища, строили посреди них свои традиционные фермы и жилища. Относительно теплое лето вполне позволяло поддерживать привычный образ жизни.
Между 1340 и 1450 годами температура понизилась — начался малый ледниковый период. Поселенцы не сумели приспособиться к новым условиям (а возможно, не захотели) и покинули Гренландию. Такова общепринятая версия. Однако открытия последних лет показали, что все было гораздо сложнее.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/FurianПоселения викингов в Гренландии
Поселения викингов в Гренландии
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Furian
Поселения викингов в Гренландии

Жертвы глобализации

Поселенцам нужны были стройматериалы и железо, которые завозились из Норвегии в обмен на моржовый клык. Этот товар очень ценился в Средние века, из кости вырезали украшения для храмов, дорогие вещи, такие как шахматы с острова Льюис.
В Исландии норманны давно истребили моржа и искали новые места его обитания, чтобы не терять прибыль. Возможно, Эрика Рыжего послали на запад именно с этой целью. Каждое лето оба поселения отправляли молодых мужчин в залив Диско, гораздо севернее Западного поселения. Поход туда на нескольких лодках занимал от 15 до 27 дней, но риск долгого путешествия искупался с лихвой. Торговля викингов процветала, успешно конкурируя с поставками моржовой кости из Руси и слоновой кости из Африки, где в то время шла война. Но на рубеже XII-XIII веков ситуация изменилась. Слоновая кость с Черного континента потекла рекой, цены упали, а моржовый клык вышел из моды.
Гренландия. Архив
28 августа 2013, 08:22РИА Наука
Ученые: Гренландия к 2100 г может "зазеленеть" из-за изменения климатаПрежде всего "озеленение" затронет юг острова, где со временем могут возникнуть полноценные хвойные леса, считают ученые.
Доказательства этому нашли ученые Кембриджа при участии коллег из разных стран. Изучив ДНК и стабильные изотопы из носовых частей черепов (рострумов) моржей, найденных на месте рынков XI-XV веков в Дублине, Тронхейме и Бергене, исследователи установили, что все образцы, кроме одного, добыты в Гренландии.
Со временем увеличилась доля мелких особей, преимущественно самок. Значит, делают вывод авторы работы, крупных моржей-самцов было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, и викинги открыли промысел самок, вероятно, последовав примеру иннуитов — коренного народа Заполярья, заселившего Гренландию позже европейцев.
Когда конкуренция со слоновой костью обострилась, поставки из Гренландии не только не сократились, наоборот, увеличились за счет самок. Ученые полагают, что поселенцы пытались таким образом компенсировать потери. Истощив ресурсы залива Диско, они охотились севернее. Но поскольку подобного рода экспедиции в Арктике очень опасны, добыча моржа постепенно пришла в упадок. Экономика оказалась подорвана, и люди оставили самое северное поселение — Западное. Историки не находят свидетельств торговли гренландским моржовым клыком после 1327 года.
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Ученые выяснили, зачем викинги колонизировали Гренландию

Под гнетом обстоятельств

Северное поселение просуществовало до середины XV века, и в его гибели сыграл важную роль не только климатический фактор, полагают авторы статьи в журнале Human ecology, в том числе археолог Том МакГоверн из Городского университета Нью-Йорка, изучающий поселения викингов в Гренландии почти полвека.
Традиционный взгляд таков: викинги сами виноваты в неудачной колонизации Гренландии. Они привезли неподходящие для острова скот, сорта культурных злаков и технологии. Им пришлось очищать земли от ивняка и кустарника, что усилило эрозию почв, сократив площадь выпаса. Но МакГоверн с коллегами считают, что этих объяснений недостаточно.
Ученые восстановили жизнь норманнов в Гренландии на протяжении ряда веков и обнаружили множество фактов адаптации к меняющимся условиям. Например, на небольших фермах отказались от свиней, больше разводили коз. Охотились на северных оленей, собирали яйца полевых птиц. С XIV века добывали тюленей — по данным археологов. В то время диета поселенцев на 80 процентов состояла из морских продуктов.
Жизнь на острове была тяжелой. Нет леса — нельзя строить корабли и ремонтировать старые лодки. Не хватало людей, преобладал ручной труд, то и дело в качестве рабочего инструмента приходилось пускать в ход зубы. Из-за похолодания, которое многие связывают с извержением вулкана в Индонезии, сократился летний период, усилились штормы. Береговая линия изменилась из-за повышения уровня океана. Кормить скот было нечем. К тому же льдов у берега стало больше, что снизило количество обитавших там тюленей. Сложная ледовая обстановка мешала и добыче в период миграции.
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
6 февраля 2019, 20:14РИА Наука
Ученые выяснили, почему викинги назвали Гренландию "зеленым островом"
И все же норманнские поселенцы унавоживали и расширяли пастбища, чтобы сохранить поголовье скота, строили ирригационные сооружения, создавали хранилища, переносили фермы в более подходящие места. В XIV веке в Восточном поселении построили храм, что говорит о крепнувших связях с родиной. В целом все указывает на то, что люди не рассматривали жизнь в Гренландии как что-то временное, они капитально осваивали остров, приспосабливались к его суровой природе, добивались статуса колонии. В чем тогда причина упадка?
Звучали предположения, что викингов в Гренландии выкосила чума, завезенная из Европы. Однако археологи не находят этому подтверждения. Есть версия о том, что потомки поселенцев, которых сменилось где-то 15 поколений, выродились из-за близкородственных браков. В статье Геринга и Кожуховой обсуждается гипотеза дефицита витамина D — проблемы, характерной для всех северных народов. Коренное население компенсирует его обилием жирной рыбы в рационе, но викинги придерживались европейской диеты, что сказалось на здоровье, в частности, распространенности рахита. Еще одна вероятная причина — конфликты с иннуитами, гораздо более подготовленными для Арктики. И наконец, засуха, следы которой обнаружили ученые Университета Массачусетса в Амхерсте (США), анализируя осадки озера на юге Гренландии.
Сейчас ученые все больше склоняются к тому, что к краху привела совокупность историко-культурных и природных факторов, противостоять которым всем сразу потомки викингов не смогли. Массовой эмиграции с острова не было, иначе сохранились бы свидетельства в архивах. Значит, поселенцы либо уезжали в течение многих десятков лет, на прибывавших каждый год из Европы кораблях, либо постепенно вымерли.
Гренландия
31 мая 2011, 14:44РИА Наука
Резкое похолодание климата стало причиной исчезновения викинговПериоды резкого потепления и похолодания стали причиной появления и исчезновения оседлых поселенцев-скандинавов на территории Западной Гренландии, пишут американские и британские палеоклиматологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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РИА НаукаАрхеологиягенетикабиологиясоциологияЗемля - РИА НаукаСеверо-Западный университетАфрикаНорвегияСШАГренландия
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