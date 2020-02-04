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Туризм
2020-02-04T20:24+0300
https://ria.ru/20200204/1560715969.html
Пока не зацвела сакура. Чем удивляет Токио
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РИА Новости

Пока не зацвела сакура. Чем удивляет Токио

08:00 04.02.2020 (обновлено: 20:24 04.02.2020)
3715
Сакура в Японии в этом году зацветет раньше, чем обычно, — уже через полтора месяца, как обещают синоптики. В Токио устремятся толпы туристов, поднимутся цены. Пока же в столице Страны восходящего солнца можно гулять с комфортом. О том, что там обязательно нужно посмотреть, чему удивиться, как попасть в прошлое и будущее, — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Koji Sasahara

Токио — суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажей аниме, например готик-лолит — есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзюку. Здесь стоит прогуляться.

Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить саке с ниндзя или, скажем, с Чеширским котом?

За ночной жизнью — в кварталы Синдзюку или Роппонги (в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые).

Девушки, одетые в стиле Лолита в Токио, Япония
1 из 16

Токио — суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажей аниме, например готик-лолит — есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзюку. Здесь стоит прогуляться.

Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить саке с ниндзя или, скажем, с Чеширским котом?

За ночной жизнью — в кварталы Синдзюку или Роппонги (в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые).

© AP Photo / Koji Sasahara
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

"Когда путешественник попадает в район Асакуса, он, словно на машине времени, перемещается в Японию из исторических романов и фильмов про самураев, — рассказывает гид Ольга Рыбалка. — Люди в кимоно, старейший буддийский храм Токио Сэнсо-дзи (основан в 628 году), лавочки со всевозможными национальными вещицами и лакомствами, рикши".

Кстати, чтобы сэкономить, она советует покупать сувениры не в универмагах, а именно в торговых рядах таких кварталов.

Девушки фотографируются на фоне Буддистского храма Асакуса Каннон в Токио
2 из 16

"Когда путешественник попадает в район Асакуса, он, словно на машине времени, перемещается в Японию из исторических романов и фильмов про самураев, — рассказывает гид Ольга Рыбалка. — Люди в кимоно, старейший буддийский храм Токио Сэнсо-дзи (основан в 628 году), лавочки со всевозможными национальными вещицами и лакомствами, рикши".

Кстати, чтобы сэкономить, она советует покупать сувениры не в универмагах, а именно в торговых рядах таких кварталов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
CC BY-SA 3.0 / Stanistani /

Мэйдзи Дзингу — крупнейший в Токио синтоистский храм. Посвящен императору Мэйдзи. В саду при храме проводят традиционные спортивные состязания и свадебные церемонии.

Бочки с саке в синтоистском храме Мэйдзи Дзингу в Токио
3 из 16

Мэйдзи Дзингу — крупнейший в Токио синтоистский храм. Посвящен императору Мэйдзи. В саду при храме проводят традиционные спортивные состязания и свадебные церемонии.

CC BY-SA 3.0 / Stanistani /
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На знаменитом перекрестке семи дорог в районе Сибуя туристы возвращаются из прошлого в настоящее. Снова чувствуется ритм современного мегаполиса. Этот скрэмбл (несколько зебр, в том числе и по диагонали) за одну фазу светофора пересекают до двух тысяч человек.

Перекресток запечатлен во многих художественных фильмах (в том числе таких известных, как "Трудности перевода", "Форсаж"). Рядом — самое популярное место встреч в городе, памятник верному псу Хатико. Не потеряетесь.

Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
4 из 16

На знаменитом перекрестке семи дорог в районе Сибуя туристы возвращаются из прошлого в настоящее. Снова чувствуется ритм современного мегаполиса. Этот скрэмбл (несколько зебр, в том числе и по диагонали) за одну фазу светофора пересекают до двух тысяч человек.

Перекресток запечатлен во многих художественных фильмах (в том числе таких известных, как "Трудности перевода", "Форсаж"). Рядом — самое популярное место встреч в городе, памятник верному псу Хатико. Не потеряетесь.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Любители аниме составляют на соответствующих сайтах специальные путеводители по Токио. Конечно, фигурки, манги или плакаты продаются во многих магазинах. Но есть и культовые места. Например, Акихабара.

Путешественники порой жалуются, что навигация там несколько затруднена. Но зато — везде любимые персонажи.

Плакат на небоскребе на одной из улиц Токио
5 из 16

Любители аниме составляют на соответствующих сайтах специальные путеводители по Токио. Конечно, фигурки, манги или плакаты продаются во многих магазинах. Но есть и культовые места. Например, Акихабара.

Путешественники порой жалуются, что навигация там несколько затруднена. Но зато — везде любимые персонажи.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

За другой мультипликацией стоит отправиться в пригород Токио Ураясу префектуры Тиба. Там в 1983 году открылся Диснейленд — первый за пределами США. "Здесь все атмосферно. Например, уборщица, если увидит уставшего ребенка, может отвлечься от основной работы и нарисовать ему Микки-Мауса. Каждый сотрудник способен развлечь детей", — говорит глава московского представительства Национальной туристической организации Японии Айри Мотокура.

Посетители Токийского диснейленда в городе Ураясу префектуре Тиба
6 из 16

За другой мультипликацией стоит отправиться в пригород Токио Ураясу префектуры Тиба. Там в 1983 году открылся Диснейленд — первый за пределами США. "Здесь все атмосферно. Например, уборщица, если увидит уставшего ребенка, может отвлечься от основной работы и нарисовать ему Микки-Мауса. Каждый сотрудник способен развлечь детей", — говорит глава московского представительства Национальной туристической организации Японии Айри Мотокура.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

"Парады в японском Диснейленде — это нечто особенное, — продолжает Мотокура. — Расписание есть на сайте парка, там указаны маршруты и лучшие места для фотосессий".

Посетители Токийского диснейленда в городе Ураясу префектуре Тиба
7 из 16

"Парады в японском Диснейленде — это нечто особенное, — продолжает Мотокура. — Расписание есть на сайте парка, там указаны маршруты и лучшие места для фотосессий".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

За час до парада ограждается территория, гости устраивают пикники. У каждой компании свой уголок, никто никому не мешает.

Особенно красивы парады вечером. Ну а ночь — время фейерверков и оркестров.

Вечернее шоу в Токийском диснейленде в городе Ураясу префектуре Тиба
8 из 16

За час до парада ограждается территория, гости устраивают пикники. У каждой компании свой уголок, никто никому не мешает.

Особенно красивы парады вечером. Ну а ночь — время фейерверков и оркестров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

До Диснейленда от Токио — примерно 35 минут на автобусе. Цена однодневного билета для взрослых — 4343 рубля (по текущему курсу).

Вокруг парка развлечений ходит монорельсовый поезд с окошками в виде Микки-Маусов.

Монорельс на территории Токийского диснейленда в городе Ураясу префектуре Тиба
9 из 16

До Диснейленда от Токио — примерно 35 минут на автобусе. Цена однодневного билета для взрослых — 4343 рубля (по текущему курсу).

Вокруг парка развлечений ходит монорельсовый поезд с окошками в виде Микки-Маусов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Прокатиться в метро без гида и провожатого — развлечение для смелых и находчивых. Общая протяженность подземки — 313 километров, много веток, станций. "Вы не увидите там роскошных вестибюлей, мраморных лестниц и красивых люстр, но поразитесь чистоте, функциональности и комфорту, — объясняет Ольга Рыбалка. — Есть вероятность ощутить "чувство локтя" в давке. Но это бывает только в час пик и не на всех станциях. Мы, гиды, любим рассказывать, как специальные люди на платформе утрамбовывают людей в вагоны. Но, поверьте, это не критично".

Поскольку цена поездки зависит от расстояния, гид советует приобрести в автомате транспортную карту Suika или Pasmo и положить на нее деньги. Нужная сумма автоматически списывается при прохождении через турникет.

На одной из станций метро в Токио
10 из 16

Прокатиться в метро без гида и провожатого — развлечение для смелых и находчивых. Общая протяженность подземки — 313 километров, много веток, станций. "Вы не увидите там роскошных вестибюлей, мраморных лестниц и красивых люстр, но поразитесь чистоте, функциональности и комфорту, — объясняет Ольга Рыбалка. — Есть вероятность ощутить "чувство локтя" в давке. Но это бывает только в час пик и не на всех станциях. Мы, гиды, любим рассказывать, как специальные люди на платформе утрамбовывают людей в вагоны. Но, поверьте, это не критично".

Поскольку цена поездки зависит от расстояния, гид советует приобрести в автомате транспортную карту Suika или Pasmo и положить на нее деньги. Нужная сумма автоматически списывается при прохождении через турникет.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Прямо в Токио есть аналог нью-йоркского острова Свободы — остров Одайба. Туда ведет Радужный мост — из-за подсветки вантовая конструкция становится арт-объектом.

Радужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио
11 из 16

Прямо в Токио есть аналог нью-йоркского острова Свободы — остров Одайба. Туда ведет Радужный мост — из-за подсветки вантовая конструкция становится арт-объектом.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На острове стоит "младшая сестра" американской статуи Свободы. Ее поставили в 1998 году. Она в четыре раза меньше оригинала.

Статуя Свободы на острове Одайба в Токио
12 из 16

На острове стоит "младшая сестра" американской статуи Свободы. Ее поставили в 1998 году. Она в четыре раза меньше оригинала.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Одайбу еще называют "район будущего". Сюда можно приехать на монорельсовом поезде без машиниста, тут "живет" робот Гандам Юникорн размером с семиэтажный дом. Он двигается, а вечером на нем включается иллюминация.

Здесь же находится музей передовой науки и технологий Мирайкан со множеством интерактивных зон, где посетители исследуют космос, Солнечную систему, Землю и все живое на ней. Эксперименты, доступные гостям, разработаны передовыми учеными.

Посетители в музее Мирайкан в Токио
13 из 16

Одайбу еще называют "район будущего". Сюда можно приехать на монорельсовом поезде без машиниста, тут "живет" робот Гандам Юникорн размером с семиэтажный дом. Он двигается, а вечером на нем включается иллюминация.

Здесь же находится музей передовой науки и технологий Мирайкан со множеством интерактивных зон, где посетители исследуют космос, Солнечную систему, Землю и все живое на ней. Эксперименты, доступные гостям, разработаны передовыми учеными.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Гости Токио нередко спрашивают у гидов про нетуристические места.

"У каждого, и у меня в том числе, свои любимые "козьи тропы", — признается Ольга. — Это и храм Сэнгакудзи, где 47 ронинов (воин Японии, потерявший покровительство сюзерена либо не сумевший уберечь его от гибели. — Прим. ред.) сделали харакири в честь своего хозяина. И музей знаменитого художника Кацусики Хокусая. И торговая улочка Янака Гиндза со множеством сувенирных котиков. И кафе с ежиками, где посетители могут пообщаться с этими животными. И место тусовок японских фриков — Такэсита".

Девушка с детьми на одной из улиц Токио
14 из 16

Гости Токио нередко спрашивают у гидов про нетуристические места.

"У каждого, и у меня в том числе, свои любимые "козьи тропы", — признается Ольга. — Это и храм Сэнгакудзи, где 47 ронинов (воин Японии, потерявший покровительство сюзерена либо не сумевший уберечь его от гибели. — Прим. ред.) сделали харакири в честь своего хозяина. И музей знаменитого художника Кацусики Хокусая. И торговая улочка Янака Гиндза со множеством сувенирных котиков. И кафе с ежиками, где посетители могут пообщаться с этими животными. И место тусовок японских фриков — Такэсита".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

У туристов есть несколько вариантов увидеть город с высоты птичьего полета. Например, смотровая площадка Токийского муниципалитета — 243 метра. Лифт до 45-го этажа идет всего 55 секунд. А еще "небесное дерево" — телевизионная башня в районе Сумида.

Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
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У туристов есть несколько вариантов увидеть город с высоты птичьего полета. Например, смотровая площадка Токийского муниципалитета — 243 метра. Лифт до 45-го этажа идет всего 55 секунд. А еще "небесное дерево" — телевизионная башня в районе Сумида.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© официальный твиттер Олимпийских игр в Токио 2020 года

Желающим посетить Токио и погулять по его улицам без толп стоит поторопиться. Осталось полтора месяца до сезона цветения сакуры и чуть менее полугода до летней Олимпиады. Авиабилеты Москва — Токио — Москва сейчас обойдутся примерно в 30 тысяч рублей (обычно чуть дороже). Визу, как уточняют в посольстве Японии, при отсутствии замечаний выдают на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.

Олимпийский стадион в Токио
16 из 16

Желающим посетить Токио и погулять по его улицам без толп стоит поторопиться. Осталось полтора месяца до сезона цветения сакуры и чуть менее полугода до летней Олимпиады. Авиабилеты Москва — Токио — Москва сейчас обойдутся примерно в 30 тысяч рублей (обычно чуть дороже). Визу, как уточняют в посольстве Японии, при отсутствии замечаний выдают на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.

© официальный твиттер Олимпийских игр в Токио 2020 года
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