Пока не зацвела сакура. Чем удивляет Токио

Токио — суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажей аниме, например готик-лолит — есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзюку. Здесь стоит прогуляться.
Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить саке с ниндзя или, скажем, с Чеширским котом?
За ночной жизнью — в кварталы Синдзюку или Роппонги (в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые).
Токио — суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажей аниме, например готик-лолит — есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзюку. Здесь стоит прогуляться.
Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить саке с ниндзя или, скажем, с Чеширским котом?
За ночной жизнью — в кварталы Синдзюку или Роппонги (в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые).
"Когда путешественник попадает в район Асакуса, он, словно на машине времени, перемещается в Японию из исторических романов и фильмов про самураев, — рассказывает гид Ольга Рыбалка. — Люди в кимоно, старейший буддийский храм Токио Сэнсо-дзи (основан в 628 году), лавочки со всевозможными национальными вещицами и лакомствами, рикши".
Кстати, чтобы сэкономить, она советует покупать сувениры не в универмагах, а именно в торговых рядах таких кварталов.
"Когда путешественник попадает в район Асакуса, он, словно на машине времени, перемещается в Японию из исторических романов и фильмов про самураев, — рассказывает гид Ольга Рыбалка. — Люди в кимоно, старейший буддийский храм Токио Сэнсо-дзи (основан в 628 году), лавочки со всевозможными национальными вещицами и лакомствами, рикши".
Кстати, чтобы сэкономить, она советует покупать сувениры не в универмагах, а именно в торговых рядах таких кварталов.
Мэйдзи Дзингу — крупнейший в Токио синтоистский храм. Посвящен императору Мэйдзи. В саду при храме проводят традиционные спортивные состязания и свадебные церемонии.
Мэйдзи Дзингу — крупнейший в Токио синтоистский храм. Посвящен императору Мэйдзи. В саду при храме проводят традиционные спортивные состязания и свадебные церемонии.
На знаменитом перекрестке семи дорог в районе Сибуя туристы возвращаются из прошлого в настоящее. Снова чувствуется ритм современного мегаполиса. Этот скрэмбл (несколько зебр, в том числе и по диагонали) за одну фазу светофора пересекают до двух тысяч человек.
Перекресток запечатлен во многих художественных фильмах (в том числе таких известных, как "Трудности перевода", "Форсаж"). Рядом — самое популярное место встреч в городе, памятник верному псу Хатико. Не потеряетесь.
На знаменитом перекрестке семи дорог в районе Сибуя туристы возвращаются из прошлого в настоящее. Снова чувствуется ритм современного мегаполиса. Этот скрэмбл (несколько зебр, в том числе и по диагонали) за одну фазу светофора пересекают до двух тысяч человек.
Перекресток запечатлен во многих художественных фильмах (в том числе таких известных, как "Трудности перевода", "Форсаж"). Рядом — самое популярное место встреч в городе, памятник верному псу Хатико. Не потеряетесь.
Любители аниме составляют на соответствующих сайтах специальные путеводители по Токио. Конечно, фигурки, манги или плакаты продаются во многих магазинах. Но есть и культовые места. Например, Акихабара.
Путешественники порой жалуются, что навигация там несколько затруднена. Но зато — везде любимые персонажи.
Любители аниме составляют на соответствующих сайтах специальные путеводители по Токио. Конечно, фигурки, манги или плакаты продаются во многих магазинах. Но есть и культовые места. Например, Акихабара.
Путешественники порой жалуются, что навигация там несколько затруднена. Но зато — везде любимые персонажи.
За другой мультипликацией стоит отправиться в пригород Токио Ураясу префектуры Тиба. Там в 1983 году открылся Диснейленд — первый за пределами США. "Здесь все атмосферно. Например, уборщица, если увидит уставшего ребенка, может отвлечься от основной работы и нарисовать ему Микки-Мауса. Каждый сотрудник способен развлечь детей", — говорит глава московского представительства Национальной туристической организации Японии Айри Мотокура.
За другой мультипликацией стоит отправиться в пригород Токио Ураясу префектуры Тиба. Там в 1983 году открылся Диснейленд — первый за пределами США. "Здесь все атмосферно. Например, уборщица, если увидит уставшего ребенка, может отвлечься от основной работы и нарисовать ему Микки-Мауса. Каждый сотрудник способен развлечь детей", — говорит глава московского представительства Национальной туристической организации Японии Айри Мотокура.
"Парады в японском Диснейленде — это нечто особенное, — продолжает Мотокура. — Расписание есть на сайте парка, там указаны маршруты и лучшие места для фотосессий".
"Парады в японском Диснейленде — это нечто особенное, — продолжает Мотокура. — Расписание есть на сайте парка, там указаны маршруты и лучшие места для фотосессий".
За час до парада ограждается территория, гости устраивают пикники. У каждой компании свой уголок, никто никому не мешает.
Особенно красивы парады вечером. Ну а ночь — время фейерверков и оркестров.
За час до парада ограждается территория, гости устраивают пикники. У каждой компании свой уголок, никто никому не мешает.
Особенно красивы парады вечером. Ну а ночь — время фейерверков и оркестров.
До Диснейленда от Токио — примерно 35 минут на автобусе. Цена однодневного билета для взрослых — 4343 рубля (по текущему курсу).
Вокруг парка развлечений ходит монорельсовый поезд с окошками в виде Микки-Маусов.
До Диснейленда от Токио — примерно 35 минут на автобусе. Цена однодневного билета для взрослых — 4343 рубля (по текущему курсу).
Вокруг парка развлечений ходит монорельсовый поезд с окошками в виде Микки-Маусов.
Прокатиться в метро без гида и провожатого — развлечение для смелых и находчивых. Общая протяженность подземки — 313 километров, много веток, станций. "Вы не увидите там роскошных вестибюлей, мраморных лестниц и красивых люстр, но поразитесь чистоте, функциональности и комфорту, — объясняет Ольга Рыбалка. — Есть вероятность ощутить "чувство локтя" в давке. Но это бывает только в час пик и не на всех станциях. Мы, гиды, любим рассказывать, как специальные люди на платформе утрамбовывают людей в вагоны. Но, поверьте, это не критично".
Поскольку цена поездки зависит от расстояния, гид советует приобрести в автомате транспортную карту Suika или Pasmo и положить на нее деньги. Нужная сумма автоматически списывается при прохождении через турникет.
Прокатиться в метро без гида и провожатого — развлечение для смелых и находчивых. Общая протяженность подземки — 313 километров, много веток, станций. "Вы не увидите там роскошных вестибюлей, мраморных лестниц и красивых люстр, но поразитесь чистоте, функциональности и комфорту, — объясняет Ольга Рыбалка. — Есть вероятность ощутить "чувство локтя" в давке. Но это бывает только в час пик и не на всех станциях. Мы, гиды, любим рассказывать, как специальные люди на платформе утрамбовывают людей в вагоны. Но, поверьте, это не критично".
Поскольку цена поездки зависит от расстояния, гид советует приобрести в автомате транспортную карту Suika или Pasmo и положить на нее деньги. Нужная сумма автоматически списывается при прохождении через турникет.
Прямо в Токио есть аналог нью-йоркского острова Свободы — остров Одайба. Туда ведет Радужный мост — из-за подсветки вантовая конструкция становится арт-объектом.
Прямо в Токио есть аналог нью-йоркского острова Свободы — остров Одайба. Туда ведет Радужный мост — из-за подсветки вантовая конструкция становится арт-объектом.
На острове стоит "младшая сестра" американской статуи Свободы. Ее поставили в 1998 году. Она в четыре раза меньше оригинала.
На острове стоит "младшая сестра" американской статуи Свободы. Ее поставили в 1998 году. Она в четыре раза меньше оригинала.
Одайбу еще называют "район будущего". Сюда можно приехать на монорельсовом поезде без машиниста, тут "живет" робот Гандам Юникорн размером с семиэтажный дом. Он двигается, а вечером на нем включается иллюминация.
Здесь же находится музей передовой науки и технологий Мирайкан со множеством интерактивных зон, где посетители исследуют космос, Солнечную систему, Землю и все живое на ней. Эксперименты, доступные гостям, разработаны передовыми учеными.
Одайбу еще называют "район будущего". Сюда можно приехать на монорельсовом поезде без машиниста, тут "живет" робот Гандам Юникорн размером с семиэтажный дом. Он двигается, а вечером на нем включается иллюминация.
Здесь же находится музей передовой науки и технологий Мирайкан со множеством интерактивных зон, где посетители исследуют космос, Солнечную систему, Землю и все живое на ней. Эксперименты, доступные гостям, разработаны передовыми учеными.
Гости Токио нередко спрашивают у гидов про нетуристические места.
"У каждого, и у меня в том числе, свои любимые "козьи тропы", — признается Ольга. — Это и храм Сэнгакудзи, где 47 ронинов (воин Японии, потерявший покровительство сюзерена либо не сумевший уберечь его от гибели. — Прим. ред.) сделали харакири в честь своего хозяина. И музей знаменитого художника Кацусики Хокусая. И торговая улочка Янака Гиндза со множеством сувенирных котиков. И кафе с ежиками, где посетители могут пообщаться с этими животными. И место тусовок японских фриков — Такэсита".
Гости Токио нередко спрашивают у гидов про нетуристические места.
"У каждого, и у меня в том числе, свои любимые "козьи тропы", — признается Ольга. — Это и храм Сэнгакудзи, где 47 ронинов (воин Японии, потерявший покровительство сюзерена либо не сумевший уберечь его от гибели. — Прим. ред.) сделали харакири в честь своего хозяина. И музей знаменитого художника Кацусики Хокусая. И торговая улочка Янака Гиндза со множеством сувенирных котиков. И кафе с ежиками, где посетители могут пообщаться с этими животными. И место тусовок японских фриков — Такэсита".
У туристов есть несколько вариантов увидеть город с высоты птичьего полета. Например, смотровая площадка Токийского муниципалитета — 243 метра. Лифт до 45-го этажа идет всего 55 секунд. А еще "небесное дерево" — телевизионная башня в районе Сумида.
У туристов есть несколько вариантов увидеть город с высоты птичьего полета. Например, смотровая площадка Токийского муниципалитета — 243 метра. Лифт до 45-го этажа идет всего 55 секунд. А еще "небесное дерево" — телевизионная башня в районе Сумида.
Желающим посетить Токио и погулять по его улицам без толп стоит поторопиться. Осталось полтора месяца до сезона цветения сакуры и чуть менее полугода до летней Олимпиады. Авиабилеты Москва — Токио — Москва сейчас обойдутся примерно в 30 тысяч рублей (обычно чуть дороже). Визу, как уточняют в посольстве Японии, при отсутствии замечаний выдают на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.
Желающим посетить Токио и погулять по его улицам без толп стоит поторопиться. Осталось полтора месяца до сезона цветения сакуры и чуть менее полугода до летней Олимпиады. Авиабилеты Москва — Токио — Москва сейчас обойдутся примерно в 30 тысяч рублей (обычно чуть дороже). Визу, как уточняют в посольстве Японии, при отсутствии замечаний выдают на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.