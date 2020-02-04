Пока не зацвела сакура. Чем удивляет Токио

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Токио — суперосовременный город с древними храмами и традициями. Здесь девушки одеваются и в кимоно, и в костюмы персонажей аниме, например готик-лолит — есть такая субкультура в Японии. Больше всего их в молодежном районе Харадзюку. Здесь стоит прогуляться.

Еще в Японии интересно посетить тематические бары. Разве плохо выпить саке с ниндзя или, скажем, с Чеширским котом?

За ночной жизнью — в кварталы Синдзюку или Роппонги (в отличие от остального города и вообще страны, там принято оставлять чаевые).