Житель Пензенской области получил 13 лет тюрьмы за педофилию

САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Суд в Суд в Пензенской области приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над малолетней дочерью своей знакомой, сообщило в понедельник областное следственное управление СК РФ

Следствие и суд установили, что вечером 20 апреля прошлого года 30-летний житель Кузнецка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пригласил в гости с ночевкой знакомую с ее дочерью дошкольного возраста, а затем ночью, пока женщина спала, используя беспомощное состояние девочки, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.