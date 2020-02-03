Житель Пензенской области получил 13 лет тюрьмы за педофилию

САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Суд в Пензенской области приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над малолетней дочерью своей знакомой, сообщило в понедельник областное следственное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что вечером 20 апреля прошлого года 30-летний житель Кузнецка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пригласил в гости с ночевкой знакомую с ее дочерью дошкольного возраста, а затем ночью, пока женщина спала, используя беспомощное состояние девочки, совершил в отношении нее действия сексуального характера.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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