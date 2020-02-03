Дороги в Москве обработают противогололедными веществами

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дороги и подходы к метро и остановкам общественного транспорта дополнительно обработают противогололедными материалами в Москве в связи с похолоданием до отрицательных значений температуры воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что со вторника в столицу придет похолодание и температура опустится до минусовых значений и в дневные часы.
"В связи с переходом температуры воздуха в отрицательные значения, мы ожидаем в ночь на сегодня до минус 6, приняты соответствующие меры по изменению технологии уборки. В таких условиях и примерно в 23.00 будет сделана повсеместная обработка противогололедными материалами проезжей части и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК",- сказал Бирюков.
Он отметил, что затем в 4.00 при необходимости подобные мероприятия будут продолжены по особо опасным местам, чтобы не допустить скольжения, заносов автомобилей и падения пешеходов.
"Эти мероприятия проводятся системно. Необходимое количество технических средств, разбрасывателей противогололедных материалов в соответствии с технологией уборки достаточно на всех участках технологической уборки территории города",- сказал Бирюков.
Он отметил, что в связи с тем, что уже в последующие сутки может похолодать до минус 10 градусов, решения о применении определенных технологий уборки будут приниматься по каждому конкретному случаю.
"На завтрашний день мы ожидаем температуру пониженную, последующие сутки она будет понижаться до минус 10 градусов, местами будет идти небольшой снег. И в каждом конкретном случае будут применяться те или иные технологические решения для того, чтобы улично-дорожную сеть, все наши магистрали содержать в нормальном работоспособном, безаварийном состоянии ",- сказал Бирюков.