Дороги в Москве обработают противогололедными веществами

Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дороги и подходы к метро и остановкам общественного транспорта дополнительно обработают противогололедными материалами в Дороги и подходы к метро и остановкам общественного транспорта дополнительно обработают противогололедными материалами в Москве в связи с похолоданием до отрицательных значений температуры воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что со вторника в столицу придет похолодание и температура опустится до минусовых значений и в дневные часы.

"В связи с переходом температуры воздуха в отрицательные значения, мы ожидаем в ночь на сегодня до минус 6, приняты соответствующие меры по изменению технологии уборки. В таких условиях и примерно в 23.00 будет сделана повсеместная обработка противогололедными материалами проезжей части и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК",- сказал Бирюков.

Он отметил, что затем в 4.00 при необходимости подобные мероприятия будут продолжены по особо опасным местам, чтобы не допустить скольжения, заносов автомобилей и падения пешеходов.

"Эти мероприятия проводятся системно. Необходимое количество технических средств, разбрасывателей противогололедных материалов в соответствии с технологией уборки достаточно на всех участках технологической уборки территории города",- сказал Бирюков.

Он отметил, что в связи с тем, что уже в последующие сутки может похолодать до минус 10 градусов, решения о применении определенных технологий уборки будут приниматься по каждому конкретному случаю.