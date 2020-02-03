Сирия отвергла обвинения США в репрессиях беженцев из лагеря "Рукбан"

ДАМАСК, 3 фев - РИА Новости. Сирийские власти категорически отвергают обвинения Сирийские власти категорически отвергают обвинения США и их союзников в репрессиях и арестах беженцев из лагеря "Рукбан", руководство САР делает все возможное, чтобы семьи беженцев, вышедшие из лагеря, скорее забыли пережитые ужасы, сообщил руководитель сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию САР , министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Он подчеркнул, что в последнее время США и их союзниками в информационном пространстве активно раскручивается дезинформация о задержании сирийскими органами правопорядка выведенных в 2019 году из лагеря "Рукбан" беженцев.

"Категорически отвергаем все заявления "о репрессиях и арестах десятков бывших рукбановцев", которые нацелены исключительно на дискредитацию правительства САР и дальнейшее затягивание операции по расформированию "Рукбана". Сирийское руководство делает все возможное, чтобы семьи беженцев, вышедшие из лагеря "Рукбан", как можно быстрее забыли пережитые ими ужасы", - сообщил Махлюф.

Он добавил, что только благодаря предпринятым Сирией и Россией усилиям удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки и спасти более 19 тысяч жителей лагеря "Рукбан", принудительно удерживаемых незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными оккупационным войскам США.

"Все беженцы были обеспечены транспортом для перевозки и размещены в пяти центрах временного размещения в провинции Хомс, где им было предоставлено продовольствие, медицинская помощь и вещи первой необходимости. Кроме того, им выданы упрощенным порядком личные документы и дана свобода в передвижении по территории страны", - сказал он.

Также Махлюф сообщил, что на настоящий момент все беженцы покинули центры временного размещения и вернулись к избранным местам проживания.

"В заключение мы утверждаем, что сирийская власть не препятствовала ни одному из бывших жителей лагеря, а наоборот, оказывала вышедшим из этого ада всю необходимую помощь и поддержку. Всем без исключения возвращающимся гражданам сирийское правительство гарантирует безопасность, соблюдение прав собственности и защиту от незаконного преследования", - добавил он.