Богданов обсудил с послом Турции Сирию, Ливию и "сделку века"

"В ходе беседы состоялось обсуждение ряда актуальных аспектов ближневосточной повестки дня с акцентом на задачу эффективного содействия скорейшему урегулированию кризисов в Ливии и Сирии. Была затронута также проблематика палестино-израильского конфликта в свете обнародования Вашингтоном "сделки века" и реакции на нее в международном сообществе, в том числе со стороны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - отмечается в сообщении.