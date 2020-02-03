Богданов обсудил с послом Турции Сирию, Ливию и "сделку века"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Турецкой Республики в Москве Мехметом Самсаром вопросы урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, а также проблематику палестино-израильского конфликта в свете предложенной США "сделки века", говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы состоялось обсуждение ряда актуальных аспектов ближневосточной повестки дня с акцентом на задачу эффективного содействия скорейшему урегулированию кризисов в Ливии и Сирии. Была затронута также проблематика палестино-израильского конфликта в свете обнародования Вашингтоном "сделки века" и реакции на нее в международном сообществе, в том числе со стороны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.