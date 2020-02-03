"Аэрофлот" публикует финотчетность за 12 месяцев 2019 года по РСБУ

МОСКВА, 3 фев - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (далее "Компания", тикер на Московской бирже: AFLT) сегодня публикует финансовую отчетность по итогам 4 квартала и 12 месяцев 2019 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе.

Комментарии по финансовым результатам 4 квартала и 12 месяцев 2019 года по РСБУ:

- В 2019 году развитие Компании сопровождалось строгим контролем над расходами. Рыночные факторы, в том числе валютный, оставались значимыми для динамики финансовых результатов при их сравнении с прошлым годом.

- Выручка по итогам 2019 года составила 551 767 млн руб., что на 9,3% превышает результат 2018 года. Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей Компании, а также динамикой курсов основных валют (по итогам 2019 года рубль укрепился против евро на 2,0% по сравнению с прошлым годом и ослаб против доллара США на 3,2%).

- В 2019 году пассажирооборот авиакомпании превысил знаковый рубеж 100 млрд, и составил 101,6 млрд пассажиро-километров, что на 3,8% больше показателя 2018 года. При этом количество рейсов авиакомпании "Аэрофлот" увеличилось на 6,8%, что позволило обеспечить рост пассажиропотока на 4,1%, до 37,2 млн пассажиров. Основным фактором роста производственных показателей было расширение сети маршрутов и увеличение частотности полетов.

- Активное управление предложением провозных емкостей определило положительную динамику удельной выручки на кресло-километр (+2,5% по итогам 2019 года), которая увеличилась даже с учётом высокой базы 2018 года, обусловленной повышенным спросом в связи с проведением в России мирового первенства по футболу. Курсовой эффект

являлся сдерживающим фактором роста удельной выручки на кресло-километр в 2019 году.

- Себестоимость продаж в 2019 году составила 542 976 млн руб., что на 8,7% превышает показатель за 2018 год. Помимо объективного роста объёмов, на затраты Компании продолжили оказывать влияние макроэкономические и специфические отраслевые факторы.

- Наиболее существенное влияние на затраты в 2019 году оказал рост расходов на аэропортовые сборы и обслуживание в аэропортах. Общие расходы по данной статье увеличились на 12 786 млн руб. (+21,0% по сравнению с прошлым годом) за счёт роста объемов перевозок и тарифов на обслуживание в аэропортах Российской Федерации.

- Общие расходы на топливо увеличились на 1 910 млн руб. (+1,5% по сравнению с прошлым годом) за счёт роста общего налёта часов по авиакомпании на 7,0%. Цены на керосин в течение всего года находились на уровне, значительно превышающем средний исторический.

- Затраты на техническое обслуживание выросли в связи с ростом текущих и капитальных ремонтов в соответствии с графиком и ремонтов для повышения качества продукта, а также в результате роста объёмов производственной деятельности и динамики курса доллара США.

- В течение года менеджментом Компании были внедрены инициативы, направленные на улучшение финансового результата ПАО "Аэрофлот" и компаний Группы, которые сопровождались жестким контролем над затратами. В результате этих мер валовая прибыль ПАО "Аэрофлот" повысилась на 75,4% и составила 8 791 млн руб., при этом рост коммерческих расходов в 2019 году стабилизирован на уровне 9,0%, по сравнению с прошлым годом, а управленческие расходы сократились на 5,3%.

- Значительный вклад в результаты 2019 года внес 4 квартал:

- Выручка по итогам 4 квартала 2019 года составила 129 604 млн руб., что на 5,1% превышает результат аналогичного периода 2018 года. На динамику выручки, помимо производственных показателей, существенное влияние оказала динамика курса: рубль укрепился против евро на 7,1% в 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Укрепление рубля сдержало рост удельной выручки на кресло-километр в 4 квартале, который составил 5,9% по сравнению с 4 кварталом 2018 года.

- Себестоимость продаж в 4 квартале 2019 года снизилась на 4,5% благодаря реализации оптимизационных инициатив на фоне укрепления рубля против доллара США в 4 квартале.

- Традиционно низкий зимний сезон 2018-2019 года был дополнен влиянием топливного и курсового факторов и привел к чистому убытку первого квартала 2019 года в размере 16 850 млн рублей. Планомерная работа менеджмента в течение всего года позволила компенсировать данные потери не только за счет сильного летнего сезона, но и за счет существенного улучшения результата четвертого квартала: Компания снизила чистый квартальный убыток в 6,5 раз с 12 830 млн рублей в 2018 году до 1 960 млн рублей в 2019 году.

- Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по итогам года увеличилась на 89,1% и составила 5 287 млн руб.

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