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В Руанде из-за проливных дождей погибли 13 человек
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РИА Новости

В Руанде из-за проливных дождей погибли 13 человек

19:26 03.02.2020
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CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, двое пострадали из-за сильных проливных дождей в Руанде, заявляет министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны.
Сильные ливни обрушились на восточноафриканское государство в воскресенье.
"Тринадцать человек погибли, два человека пострадали, 15 домов разрушены", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Стихийные бедствия не являются редкостью для Руанды, как и для многих африканских стран. Так, в декабре 2019 года из-за сильных дождей погибли 12 человек, а в 2018 году страна вошла в десятку государств, наиболее пострадавших от природных катастроф наряду с Кенией, Индией, Мадагаскаром и другими.
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