В Руанде из-за проливных дождей погибли 13 человек

Стихийные бедствия не являются редкостью для Руанды, как и для многих африканских стран. Так, в декабре 2019 года из-за сильных дождей погибли 12 человек, а в 2018 году страна вошла в десятку государств, наиболее пострадавших от природных катастроф наряду с Кенией, Индией, Мадагаскаром и другими.