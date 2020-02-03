В одесском СИЗО заключенного забили до смерти

КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Заключенного забили до смерти в одесском СИЗО, возбуждено дело о превышении полномочий работниками следственного изолятора, сообщается на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины в понедельник.
"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер", - сообщается на сайте.
Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления Госбюро расследований задокументировали факт вымогательства им взятки у заключенного. Также в другом уголовном деле о злоупотреблении властью работниками одесского СИЗО, следователями ГБР предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.
Возбуждено дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.