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В одесском СИЗО заключенного забили до смерти
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РИА Новости

В одесском СИЗО заключенного забили до смерти

18:40 03.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Заключенного забили до смерти в одесском СИЗО, возбуждено дело о превышении полномочий работниками следственного изолятора, сообщается на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины в понедельник.
"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер", - сообщается на сайте.
Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления Госбюро расследований задокументировали факт вымогательства им взятки у заключенного. Также в другом уголовном деле о злоупотреблении властью работниками одесского СИЗО, следователями ГБР предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.
Возбуждено дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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