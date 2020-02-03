В одесском СИЗО заключенного забили до смерти

"По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключенных были незаконно допущены к камере, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники государственного учреждения "Одесский следственный изолятор" незаконно переместили потерпевшего в карцер, где узник умер", - сообщается на сайте.

Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления Госбюро расследований задокументировали факт вымогательства им взятки у заключенного. Также в другом уголовном деле о злоупотреблении властью работниками одесского СИЗО, следователями ГБР предварительно установлено, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.