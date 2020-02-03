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Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить
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РИА Новости

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

18:31 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
Ранее Совет Думы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции.
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"Но не исключено, что если еще больше будет поступать поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу. Потому что интерес огромный, вопрос этот обсуждается и в обществе, и среди экспертов, но и, конечно, законодатели реагируют на это обсуждение, со своей стороны инициируя все новые и новые поправки. В этой связи мы приняли решение на неделю продлить срок их подачи, а дальше уже будем анализировать ситуацию", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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