Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

"Но не исключено, что если еще больше будет поступать поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу. Потому что интерес огромный, вопрос этот обсуждается и в обществе, и среди экспертов, но и, конечно, законодатели реагируют на это обсуждение, со своей стороны инициируя все новые и новые поправки. В этой связи мы приняли решение на неделю продлить срок их подачи, а дальше уже будем анализировать ситуацию", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.