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США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии
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РИА Новости

США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии

17:48 03.02.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 фев - РИА Новости. США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в формате С5+1 (США+ пять стран Центральной Азии) в понедельник в Ташкенте.
Встреча в формате С5+1 состоялась в Ташкенте в понедельник с участием госсекретаря США Майка Помпео и глав МИД пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Помпео 2-3 февраля находится в Узбекистане с визитом.

"США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в тексте документа, обнародованном в Telegram-канале МИД Узбекистана.

В заявлении указывается, что современное развитие региональных процессов подтверждает значимость и востребованность формата "С5+1", который способствует поддержанию доверительного диалога и практического взаимодействия между его участниками в деле обеспечения устойчивого мира, стабильности и процветания Центральной Азии.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
2 февраля, 12:14
Эксперт рассказал, зачем Вашингтону встреча в Ташкенте
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