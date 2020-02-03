США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии

"США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в тексте документа, обнародованном в Telegram-канале МИД Узбекистана.

В заявлении указывается, что современное развитие региональных процессов подтверждает значимость и востребованность формата "С5+1", который способствует поддержанию доверительного диалога и практического взаимодействия между его участниками в деле обеспечения устойчивого мира, стабильности и процветания Центральной Азии.