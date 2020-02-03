США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 3 фев - РИА Новости. США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в формате С5+1 (США+ пять стран Центральной Азии) в понедельник в Ташкенте.
Встреча в формате С5+1 состоялась в Ташкенте в понедельник с участием госсекретаря США Майка Помпео и глав МИД пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Помпео 2-3 февраля находится в Узбекистане с визитом.
"США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в тексте документа, обнародованном в Telegram-канале МИД Узбекистана.
В заявлении указывается, что современное развитие региональных процессов подтверждает значимость и востребованность формата "С5+1", который способствует поддержанию доверительного диалога и практического взаимодействия между его участниками в деле обеспечения устойчивого мира, стабильности и процветания Центральной Азии.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.
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