Посол Китая дал оценку ситуации с коронавирусом

"Не могу сказать точно, как скоро. Это может быть неделя, десять дней, не могу назвать точно. Но очень-очень скоро наступит перелом в этой ситуации. И когда все эти люди инфицированные стабилизируются и (будут - ред.) изолированы, получат хорошее лечение, я думаю, что мы быстро справимся с нынешней ситуацией. Виднеется свет уже в другом конце тоннеля, так что мы с такой уверенностью работаем", - сказал Ханьхуэй на пресс-конференции.