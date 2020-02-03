Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T17:32+0300
https://ria.ru/20200203/1564205664.html
В Мурманской области четырех человек обследуют на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564158355_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_749a363f0940f7abaa4088c8b08c9a2f.jpg
РИА Новости

В Мурманской области четырех человек обследуют на коронавирус

17:32 03.02.2020
4198
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии. Архивное фото
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Один житель Мурманской области и три гражданина Китая были госпитализированы за последние дни в учреждения здравоохранения региона для исключения диагноза коронавирус, заболевших нет, сообщил журналистам министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
"На стационарном лечении находятся четыре человека, один из РФ - житель Мурманской области, трое граждан Китайской Народной Республики. Один находится в Оленегорске с мелкой пневмонией с отрицательным результатом на коронавирус. Три человека находятся в инфекционном стационаре Мурманской областной больницы. По двум мы ожидаем результатов теста на коронавирус, у россиянина результат отрицательный" - сказал Панычев.
По его словам, россиянин оказался в больнице с симптомами ОРВИ после возвращения из Гонконга. Одна из госпитализированных – китаянка, которой стало плохо в мурманском гипермаркете в выходные, у нее оказалась острая реакция на лактозу, однако и ее анализы были отправлены на анализ, чтобы исключить коронавирус.
Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев сообщил, что в настоящее время на территории Мурманской области находится 354 гражданина КНР.
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Вчера, 17:07
Людей с подозрением на коронавирус могут начать изолировать
"С точки зрения динамики, сегодня (в понедельник) за сутки прибыло 68 человек авиационным, 14 железнодорожным транспортом, убыло 136 человек. При этом сегодня прибыло в 2,5 раза меньше туристов, чем вчера. Проводится постоянный контроль и проверки наличия незарегистрированных туристов", - сказал Гусев.
Глава мурманского управления Роспотребнадзора Лена Лукичева добавила, что с понедельника в регионе вводятся серьезные противоэпидемические мероприятия.
"В целях профилактики, поскольку риски имеются, мы дополнительно вводим на предприятиях торговли, общественного питания ношение масок и усиленный дезинфекционный режим", - сообщила Лукичева.
По ее словам, это связано ещё и с тем, что началось время роста количества случаев гриппа и ОРВИ.
003342
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Ученые в лаборатории
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Девушка надевает защитную маску
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Пассажиры в масках
Посол Китая дал оценку ситуации с коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
Находящихся в России иностранцев с коронавирусом будут лечить
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния