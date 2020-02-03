В Мурманской области четырех человек обследуют на коронавирус

МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Один житель Один житель Мурманской области и три гражданина Китая были госпитализированы за последние дни в учреждения здравоохранения региона для исключения диагноза коронавирус , заболевших нет, сообщил журналистам министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

"На стационарном лечении находятся четыре человека, один из РФ - житель Мурманской области, трое граждан Китайской Народной Республики. Один находится в Оленегорске с мелкой пневмонией с отрицательным результатом на коронавирус. Три человека находятся в инфекционном стационаре Мурманской областной больницы. По двум мы ожидаем результатов теста на коронавирус, у россиянина результат отрицательный" - сказал Панычев.

По его словам, россиянин оказался в больнице с симптомами ОРВИ после возвращения из Гонконга. Одна из госпитализированных – китаянка, которой стало плохо в мурманском гипермаркете в выходные, у нее оказалась острая реакция на лактозу, однако и ее анализы были отправлены на анализ, чтобы исключить коронавирус.

Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев сообщил, что в настоящее время на территории Мурманской области находится 354 гражданина КНР.

"С точки зрения динамики, сегодня (в понедельник) за сутки прибыло 68 человек авиационным, 14 железнодорожным транспортом, убыло 136 человек. При этом сегодня прибыло в 2,5 раза меньше туристов, чем вчера. Проводится постоянный контроль и проверки наличия незарегистрированных туристов", - сказал Гусев.

Глава мурманского управления Роспотребнадзора Лена Лукичева добавила, что с понедельника в регионе вводятся серьезные противоэпидемические мероприятия.

"В целях профилактики, поскольку риски имеются, мы дополнительно вводим на предприятиях торговли, общественного питания ношение масок и усиленный дезинфекционный режим", - сообщила Лукичева.