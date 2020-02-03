В Германии оценили перспективы отношений с Россией

Она добавила, что ФРГ, с ее точки зрения, "остается зависимой от ядерного щита НАТО", и в этой связи "должна продолжить вносить вклад в сохранение" данного инструмента.

"Вызовы в области безопасности, кризисы в сфере безопасности продолжаются. В Иране и Ираке, в Сирии, в Мали, в зоне Сахель, в Ливии. Риски и угрозы сохраняются. Начиная с конкуренции между державами, терроризма, заканчивая распространением ядерного оружия. Климатические изменения, киберпространство, демография - это все вызовы, которые стоят перед нами", - сказала Крамп-Карренбауэр, добавив, что "если мы хотим стабильности, мы должны сами делать больше для создания этой стабильности".