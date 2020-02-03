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В Германии оценили перспективы отношений с Россией
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РИА Новости

В Германии оценили перспективы отношений с Россией

17:15 03.02.2020
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© AP Photo / Michael SohnАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Отношения с Россией напряженные, но построить будущее без Москвы невозможно, заявила, выступая на ежегодной конференции ВС ФРГ, глава минобороны и лидер немецкой консервативной партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Отношения с Россией напряженные, однако Россия неизбежно остается частью решения в Европе, иначе мы не можем строить будущее", - заявила Крамп-Карренбауэр, комментируя "стратегическое положение, в котором бундесвер должен позиционировать себя".
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Она добавила, что Китай представляет собой "вызов другого рода", сохраняя статус "важнейшего или одного из самых важных партнеров" Германии, однако в Берлине наблюдают "все больше сигналов не только в политике безопасности", которые свидетельствуют о нарушениях международного порядка и правил.
"США остаются для нас неизбежным другом и союзником, хотя... справедливо, с моей точки зрения, указывают на то, что некоторые нагрузки распределены несправедливо", - считает министр обороны Германии.
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Она добавила, что ФРГ, с ее точки зрения, "остается зависимой от ядерного щита НАТО", и в этой связи "должна продолжить вносить вклад в сохранение" данного инструмента.
"Вызовы в области безопасности, кризисы в сфере безопасности продолжаются. В Иране и Ираке, в Сирии, в Мали, в зоне Сахель, в Ливии. Риски и угрозы сохраняются. Начиная с конкуренции между державами, терроризма, заканчивая распространением ядерного оружия. Климатические изменения, киберпространство, демография - это все вызовы, которые стоят перед нами", - сказала Крамп-Карренбауэр, добавив, что "если мы хотим стабильности, мы должны сами делать больше для создания этой стабильности".
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрНАТОГерманияКитайРоссияСШАВ мире
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