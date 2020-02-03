Российские протестанты поддержали идею упомянуть Бога в Конституции

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский поддержал идею добавить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".

"Мы молитвенно поддерживаем инициативу святейшего патриарха, чтобы слово или понятие Всевышнего, Бога было (в Конституции РФ – ред.)", - сказал Ряховский на круглом столе в МИА "Россия сегодня"

Он привел в пример Германию, в Конституции которой есть фраза "сознавая свою ответственность пред Богом и людьми", и Канады, которая "основана на принципах верховенства Бога и господства светского права".

Мы поддерживаем идею, которая обсуждается в (связи с – ред.) новой редакцией конституции – унификация власти. Мы, протестанты, решаем на федеральном уровне важные проблемы. Но когда спускаемся в регион или муниципалитет, нам говорят, "разрешение на строительство не дадим, землю не выделим" и прочее. Сергей Ряховский начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской

По его словам, ситуация складывается так "не потому, что чиновники плохие, а исключительно из-за непонимания многообразия религиозной жизни России".