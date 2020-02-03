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Религия и мировоззрение
2020-02-03T18:00+0300
https://ria.ru/20200203/1564203662.html
Российские протестанты поддержали идею упомянуть Бога в Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/106087/88/1060878857_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e9128af65e7496bd03347ed2348e774c.jpg
РИА Новости

Российские протестанты поддержали идею упомянуть Бога в Конституции

17:18 03.02.2020 (обновлено: 18:00 03.02.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский поддержал идею добавить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".
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"Мы молитвенно поддерживаем инициативу святейшего патриарха, чтобы слово или понятие Всевышнего, Бога было (в Конституции РФ – ред.)", - сказал Ряховский на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Он привел в пример Германию, в Конституции которой есть фраза "сознавая свою ответственность пред Богом и людьми", и Канады, которая "основана на принципах верховенства Бога и господства светского права".
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
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Мы поддерживаем идею, которая обсуждается в (связи с – ред.) новой редакцией конституции – унификация власти. Мы, протестанты, решаем на федеральном уровне важные проблемы. Но когда спускаемся в регион или муниципалитет, нам говорят, "разрешение на строительство не дадим, землю не выделим" и прочее.

Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018
Сергей Ряховский
начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской
По его словам, ситуация складывается так "не потому, что чиновники плохие, а исключительно из-за непонимания многообразия религиозной жизни России".
"Диалог есть, но в этом заслуга федеральной и региональной, но не муниципальной власти. Поправки в конституцию смогут внести ясность и (дать – ред.) правильность подходов… Мне хочется, чтобы была унификация единых подходов, чтобы исполнялась конституция и федеральные законы, чтобы они спускались вниз до муниципальной власти", - подытожил представитель российских протестантов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
2 февраля, 00:52Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
28110651
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФРоссияОбществоСергей Ряховский
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