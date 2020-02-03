Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде

"Наша первостепенная задача – это еще более оперативно рассказывать о том, что происходит в Испании, освещать все самые важные события, а также говорить о том, о чем умалчивают местные СМИ. Мы набрали небольшую, но очень профессиональную команду журналистов, которые так же, как и мы, с нетерпением ждали этого дня", – сказала, в свою очередь, руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян.