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Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде
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РИА Новости
Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik заработал с понедельника в испанской столице. Он стал 23-м региональным хабом медиагруппы в мире.
2020-02-03T18:28+0300
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Sputnik открыл редакционный центр в Мадриде

18:28 03.02.2020 (обновлено: 18:30 03.02.2020)
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© SputnikРедакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik в Мадриде
Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik в Мадриде
© Sputnik
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik заработал с понедельника в испанской столице. Он стал 23-м региональным хабом медиагруппы в мире.
Это уже третья редакция испаноязычного Sputnik Mundo после Москвы и Монтевидео. В 2018-2019 гг., по данным Google Analytics, число пользователей этого новостного ресурса из Латинской Америки выросло на 68%, из Испании – на 75%. "Чувствовалась необходимость в нашем более широком присутствии здесь, потому что аудитория Sputnik в Испании расширяется, нас здесь читают и знают. Мы очень гордимся тем, что нам наконец-то удалось это сделать, и рады тому, что на сайте Sputnik Mundo теперь появится еще больше репортажей, привлекающих внимание всей испаноязычной публики", – отметила руководитель редакции Sputnik в Мадриде Александра Бондаренко.
"Наша первостепенная задача – это еще более оперативно рассказывать о том, что происходит в Испании, освещать все самые важные события, а также говорить о том, о чем умалчивают местные СМИ. Мы набрали небольшую, но очень профессиональную команду журналистов, которые так же, как и мы, с нетерпением ждали этого дня", – сказала, в свою очередь, руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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