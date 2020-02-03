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Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"
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РИА Новости

Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"

16:41 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 3 фев - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что палестинские власти не изменят свою позицию, пока США и Израиль не откажутся от "сделки века", сообщает агентство ВАФА.
Ранее Аббас заявил, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским президентом Дональдом Трампом "сделки века".
"Мы прекратим сотрудничество в сфере безопасности и не отступим со своих позиций, пока американцы и израильтяне не отступят от своего проекта ("сделки века"), Мы не примем то, что Америка навязывает свои законы и отменяет все международные нормы", - заявил Аббас в ходе заседания палестинского правительства.
Палестинский лидер подчеркнул, что выступает против того, чтобы США в одиночку играли роль посредника в мирном процессе. По его словам, с момента подписания соглашения в Осло в 1993 году США не принесли Палестине ни одного положительного момента.
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"Либо мы получим наши полные права в соответствии с международными законами, либо Израиль должен взять на себя всю ответственность как страна-оккупант", - добавил он.
Аббас также сообщил, что Палестина предоставит в Совет Безопасности ООН свое видение ситуации, и вновь подчеркнул, что "сделка века" нарушает права палестинцев.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Вчера, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3610011
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Аббас безрассудно и фанатично загнал себя в тупик, но он, скорее всего, уже не сможет тянуть за собой весь народ ПА, который хочет мира, безопасности и благополучия, а не вечной войны и вечных страданий.
3 февраля, 16:55
МАМураз Аджоев
1800024
Аббасу легко объяснить палестинцам, что надо ненавидеть США Израиль. Куда сложней ему объяснить почему надо отказаться от 50 миллиардов долларов от Арабских государств на нужды палестинцев.
3 февраля, 17:03
Aldanis Darkwood
1300024
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