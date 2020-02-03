Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"

ГАЗА, 3 фев - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что палестинские власти не изменят свою позицию, пока США Израиль не откажутся от "сделки века", сообщает агентство ВАФА

Ранее Аббас заявил, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским президентом Дональдом Трампом "сделки века".

"Мы прекратим сотрудничество в сфере безопасности и не отступим со своих позиций, пока американцы и израильтяне не отступят от своего проекта ("сделки века"), Мы не примем то, что Америка навязывает свои законы и отменяет все международные нормы", - заявил Аббас в ходе заседания палестинского правительства.

Палестинский лидер подчеркнул, что выступает против того, чтобы США в одиночку играли роль посредника в мирном процессе. По его словам, с момента подписания соглашения в Осло в 1993 году США не принесли Палестине ни одного положительного момента.

"Либо мы получим наши полные права в соответствии с международными законами, либо Израиль должен взять на себя всю ответственность как страна-оккупант", - добавил он.

Аббас также сообщил, что Палестина предоставит в Совет Безопасности ООН свое видение ситуации, и вновь подчеркнул, что "сделка века" нарушает права палестинцев.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.