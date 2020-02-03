Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"

ГАЗА, 3 фев - РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что палестинские власти не изменят свою позицию, пока США и Израиль не откажутся от "сделки века", сообщает агентство ВАФА.
Ранее Аббас заявил, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским президентом Дональдом Трампом "сделки века".
"Мы прекратим сотрудничество в сфере безопасности и не отступим со своих позиций, пока американцы и израильтяне не отступят от своего проекта ("сделки века"), Мы не примем то, что Америка навязывает свои законы и отменяет все международные нормы", - заявил Аббас в ходе заседания палестинского правительства.
Палестинский лидер подчеркнул, что выступает против того, чтобы США в одиночку играли роль посредника в мирном процессе. По его словам, с момента подписания соглашения в Осло в 1993 году США не принесли Палестине ни одного положительного момента.
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"Либо мы получим наши полные права в соответствии с международными законами, либо Израиль должен взять на себя всю ответственность как страна-оккупант", - добавил он.
Аббас также сообщил, что Палестина предоставит в Совет Безопасности ООН свое видение ситуации, и вновь подчеркнул, что "сделка века" нарушает права палестинцев.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.