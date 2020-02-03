Лавров обсудит с главой МИД Швеции двусторонние отношения

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит со шведской коллегой Анн Линде во время ее визита в Москву 4 февраля вопросы двусторонних отношений Москвы и Стокгольма, а также взаимодействие Арктике, говорится в сообщении МИД РФ.

"Планируется обсудить широкий круг вопросов российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие России и Швеции в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, обменяться мнениями по актуальным международным проблемам", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что это будет вторая встреча Лаврова и Линде – 5 декабря 2019 года они провели краткую беседу на полях министерской сессии ОБСЕ в Братиславе. Предыдущие полноформатные переговоры министров иностранных дел России и Швеции (на тот момент – Маргот Вальстрём) состоялись 21 февраля 2017 года в Москве.

Россия выступает за развитие добрососедских отношений и сотрудничества со Швецией на представляющих взаимный интерес направлениях, включая торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, отметили в МИД РФ. "Готовы к продвижению российско-шведского политического диалога и практического взаимодействия в той мере, в которой к этому готова шведская сторона. Исходим из того, что сохраняющиеся различия в оценках Москвой и Стокгольмом тех или иных событий не должны быть препятствием для диалога и конструктивного поиска решений имеющихся вопросов", - подчеркивается в сообщении. Отдельное внимание в ходе предстоящих в Москве переговоров глав внешнеполитических ведомств планируется уделить деятельности ОБСЕ с учетом предстоящего в 2021 году председательства Швеции в этой организации.

Торгово-экономическое сотрудничество остается важной основой российско-шведских отношений, напомнили в МИД РФ. По итогам января-ноября 2019 года этот показатель сократился до 4,16 миллиарда долларов (минус 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.). Доля Швеции во внешнеторговом обороте России составляет 0,7%. По состоянию на 1 июля 2019 года объем накопленных шведских инвестиций достиг 5 миллиардов долларов. В России действуют около 500 шведских компаний. Крупнейшим шведским инвестором в России по сумме накопленных инвестиций является компания IKEA. "Несмотря на антироссийские санкции, шведский бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке. В числе основных направлений – проекты в области транспортного машиностроения, автомобильной и фармацевтической промышленности", - отмечается в сообщении.

В то же время в МИД РФ отметили, что многолетним отягощающим моментом в российско-шведских отношениях остается неурегулированная ситуация вокруг служебно-жилого здания Торгового представительства России в Швеции. В ведомстве напомнили, что в сентябре 2014 года в нарушение норм международного права оно было продано на аукционе Службой взысканий Швеции шведской компании "ЛКО Фастигхетс АБ" во исполнение иска немецкого бизнесмена Ф.Зедельмайера к Российской Федерации на предмет "компенсации потерянных инвестиций" в Санкт- Петербурге в 1990-х гг. и вынесенных в его пользу решений Стокгольмского международного коммерческого арбитража в 1998 году и Верховного суда Швеции в 2011 году.