Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T16:15+0300
https://ria.ru/20200203/1564199598.html
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова

16:15 03.02.2020
4223
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отказываясь признавать воссоединение Крыма с Россией, отстаивает интересы своего государства, и крымчанам нет до этого дела, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Турецкий лидер ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:28
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
"Эрдоган - президент суверенного государства со своей позицией. Он отстаивает интересы своего государства. Это его право. У нас свое право есть, и от того, что Эрдоган нас признает или нет, нам ни холодно, ни жарко. Мы работаем и живем в составе Российской Федерации", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, крымский регион развивается, несмотря на санкции и нежелание других стран признавать его российским.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Вчера, 12:51Сказано в эфире
Политолог: за слова о Крыме Анкара получит от Киева все, что ей нужноТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, почему это заявление прозвучало именно сейчас.
670011693
Обсудить 5
Ефим ФиксВладимир ПутинКрымРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
"от того, что Эрдоган нас признает или нет, нам ни холодно, ни жарко. Мы работаем и живем в составе Российской Федерации" - абсолютно верно сказано!
3 февраля, 16:23
Владимир Белогорский
3110117
У нас спина широкая.
3 февраля, 16:21
mdmiguel dios
2430008
Рекомендуем
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
МИД Китая прокомментировал меры ряда стран по борьбе с коронавирусом
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС не смягчится к России после Brexit, считает немецкий политик
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами "Слава Украине"
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху договорился с властями Судана о сотрудничестве
Телеведущая Лариса Вербицкая
Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала об изнанке телевидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния