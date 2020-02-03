В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отказываясь признавать воссоединение Крыма с Россией, отстаивает интересы своего государства, и крымчанам нет до этого дела, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Эрдоган - президент суверенного государства со своей позицией. Он отстаивает интересы своего государства. Это его право. У нас свое право есть, и от того, что Эрдоган нас признает или нет, нам ни холодно, ни жарко. Мы работаем и живем в составе Российской Федерации", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, крымский регион развивается, несмотря на санкции и нежелание других стран признавать его российским.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вчера, 12:51Сказано в эфиреПолитолог: за слова о Крыме Анкара получит от Киева все, что ей нужноТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, почему это заявление прозвучало именно сейчас.