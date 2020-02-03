В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова

Политолог: за слова о Крыме Анкара получит от Киева все, что ей нужно

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, почему это заявление прозвучало именно сейчас.