Голикова: оснований для введения новых мер из-за коронавируса нет

"По мере реагирования на ситуацию, на ее развитие в КНР, мы будем либо действовать в жестком режиме, либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем в плановом порядке. Когда речь идет о жестком режиме, то речь идет о чрезвычайной ситуации. Но таковой пока у нас нет, и соответственно оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые уже ввели, на сегодняшний день не имеется", - сказала Голикова.