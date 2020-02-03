Оба пациента с коронавирусом в России остаются в стационаре

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Оба госпитализированных в России с Оба госпитализированных в России с коронавирусом пока находятся в стационаре, как и контактировавшие с ними, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день оба пациента чувствуют себя удовлетворительно, но находятся пока еще в стационарах, куда были госпитализированы в связи с выявлением у них коронавируса и некоторым нарушением здоровья на тот момент", - сказала Попова журналистам.

Она добавила, что также стационарах находятся лица, контактировавшие с ними.