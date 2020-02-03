Водитель маршрутки получил 16 лет тюрьмы за насилие над школьницей

ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Суд приговорил водителя маршрутки, совершившего сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки в Волгоградской области, к 16 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее сообщалось, что, по данным СК, в феврале 2019 года по подозрению в сексуальном насилии над 13-летней девочкой в Городищенском районе был задержан водитель маршрутки, который попросил ее показать дорогу, затем вывез ребенка в лес и надругался. По данным следствия, мужчину задержали в Волгограде, он был арестован. По данным Волгоградского областного суда, позже подозреваемого выпустили из СИЗО, так как ему не был предоставлен переводчик, но затем, по информации СК, мужчина был задержан по подозрению в новом преступлении. Как сообщали РИА Новости в облсуде, в марте прошлого года волгоградец вновь был арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.
По информации ведомства, в понедельник Городищенский районный суд признал водителя виновным по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год", - сообщила Вальковская.
Отмечается, что с осужденного взыскано 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Приговор в силу не вступил.
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