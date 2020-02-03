Водитель маршрутки получил 16 лет тюрьмы за насилие над школьницей

Ранее сообщалось, что, по данным СК, в феврале 2019 года по подозрению в сексуальном насилии над 13-летней девочкой в Городищенском районе был задержан водитель маршрутки, который попросил ее показать дорогу, затем вывез ребенка в лес и надругался. По данным следствия, мужчину задержали в Волгограде, он был арестован. По данным Волгоградского областного суда, позже подозреваемого выпустили из СИЗО, так как ему не был предоставлен переводчик, но затем, по информации СК, мужчина был задержан по подозрению в новом преступлении. Как сообщали РИА Новости в облсуде, в марте прошлого года волгоградец вновь был арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.