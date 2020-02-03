Эксперт оценил ограничение импорта фруктов и овощей из Китая

"Думаю, что в европейской части России, конечно, не будет проблем никаких – ни с томатом, ни с огурцом, ни с яблоками", - сказал Глушков РИА Новости, рассуждая о ситуации, в которой российские ретейлеры отказались бы от поставок из Китая. - Возможно, пропадет некая сезонная экзотика, например, помело. Но за Уралом, особенно на Дальнем Востоке, где российское производство (плодоовощной продукции - ред.) развито слабо, а население потребляло в основном китайскую продукцию, могут быть определенные перебои, рост цен и так далее".

Глушков отметил, что критичным является вопрос темпов распространения вируса. "Если, например, через две недели эпидемия пойдет на спад, то этот период население (региона - ред.) спокойно переживет, хотя бы за счет тех запасов, которые накопили сети. Но если затянется на полгода, то тогда надо что-то делать, возможно, субсидировать перевозку продукции из европейской части страны... Но в перспективе мы за то, чтобы развивать производство на Дальнем Востоке, где сейчас практически нет современных тепличных комплексов, потому что это важно стратегически", - заключил глава Плодоовощного союза.