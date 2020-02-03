Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T15:50+0300
https://ria.ru/20200203/1564198284.html
Эксперт оценил ограничение импорта фруктов и овощей из Китая
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/70/1563817003_0:26:3076:1756_1036x0_80_0_0_17094e07b0fd8e8cb98154fa2448fee3.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил ограничение импорта фруктов и овощей из Китая

15:50 03.02.2020
624
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В случае отказа российских ретейлеров от поставок фруктов и овощей из Китая цены на эту продукцию могут вырасти в первую очередь за Уралом и особенно на Дальнем Востоке, но в европейской части России уровень цен вряд ли изменится, считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" сообщил в понедельник, что приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.

"Думаю, что в европейской части России, конечно, не будет проблем никаких – ни с томатом, ни с огурцом, ни с яблоками", - сказал Глушков РИА Новости, рассуждая о ситуации, в которой российские ретейлеры отказались бы от поставок из Китая. - Возможно, пропадет некая сезонная экзотика, например, помело. Но за Уралом, особенно на Дальнем Востоке, где российское производство (плодоовощной продукции - ред.) развито слабо, а население потребляло в основном китайскую продукцию, могут быть определенные перебои, рост цен и так далее".

"Например, с точки зрения томатов для Дальнего Востока особенно нет альтернативы, потому что основные поставщики – Иран, Азербайджан, Турция, Марокко, Узбекистан, Армения, - географически далеко", - пояснил он.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
1 февраля, 12:47
В КНР пока не знают, передается ли коронавирус плоду при беременности
Глушков отметил, что критичным является вопрос темпов распространения вируса. "Если, например, через две недели эпидемия пойдет на спад, то этот период население (региона - ред.) спокойно переживет, хотя бы за счет тех запасов, которые накопили сети. Но если затянется на полгода, то тогда надо что-то делать, возможно, субсидировать перевозку продукции из европейской части страны... Но в перспективе мы за то, чтобы развивать производство на Дальнем Востоке, где сейчас практически нет современных тепличных комплексов, потому что это важно стратегически", - заключил глава Плодоовощного союза.
По предварительным данным, Россия в 2019 году сократила импорт огурца на 30%, до 86 тысяч тонн (28% приходится на Китай), импорт томатов – на 4,4%, до 552 тысячи тонн (доля Китая - 12%), уточнил Глушков. Он также напомнил, что Россельхознадзор с августа прошлого года приостановил ввоз в РФ из Китая семечковых и косточковых культур, а с января 2020 года - ограничил импорт цитрусовых.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
200107
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоссельхознадзорКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
РЖД подтвердили остановку пассажирского сообщения с КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Швеции двусторонние отношения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров обсудил с генсеком АСЕАН региональное сотрудничество
Алексей Оверчук
Оверчук будет координировать стратегию экономической интеграции ЕАЭС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия считает АСЕАН надежным партнером, заявил Лавров
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе сократился на 73,7%
Прилавок с мандаринами в суперсторе Магнит
"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши оценил последствия Brexit для Франции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Молоток в зале судебных заседаний
В ДНР суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Телеведущая Лариса Вербицкая
Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала об изнанке телевидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния