Эксперт оценил ограничение импорта фруктов и овощей из Китая

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В случае отказа российских ретейлеров от поставок фруктов и овощей из Китая цены на эту продукцию могут вырасти в первую очередь за Уралом и особенно на Дальнем Востоке, но в европейской части России уровень цен вряд ли изменится, считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" сообщил в понедельник, что приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.
"Думаю, что в европейской части России, конечно, не будет проблем никаких – ни с томатом, ни с огурцом, ни с яблоками", - сказал Глушков РИА Новости, рассуждая о ситуации, в которой российские ретейлеры отказались бы от поставок из Китая. - Возможно, пропадет некая сезонная экзотика, например, помело. Но за Уралом, особенно на Дальнем Востоке, где российское производство (плодоовощной продукции - ред.) развито слабо, а население потребляло в основном китайскую продукцию, могут быть определенные перебои, рост цен и так далее".
"Например, с точки зрения томатов для Дальнего Востока особенно нет альтернативы, потому что основные поставщики – Иран, Азербайджан, Турция, Марокко, Узбекистан, Армения, - географически далеко", - пояснил он.
Глушков отметил, что критичным является вопрос темпов распространения вируса. "Если, например, через две недели эпидемия пойдет на спад, то этот период население (региона - ред.) спокойно переживет, хотя бы за счет тех запасов, которые накопили сети. Но если затянется на полгода, то тогда надо что-то делать, возможно, субсидировать перевозку продукции из европейской части страны... Но в перспективе мы за то, чтобы развивать производство на Дальнем Востоке, где сейчас практически нет современных тепличных комплексов, потому что это важно стратегически", - заключил глава Плодоовощного союза.
По предварительным данным, Россия в 2019 году сократила импорт огурца на 30%, до 86 тысяч тонн (28% приходится на Китай), импорт томатов – на 4,4%, до 552 тысячи тонн (доля Китая - 12%), уточнил Глушков. Он также напомнил, что Россельхознадзор с августа прошлого года приостановил ввоз в РФ из Китая семечковых и косточковых культур, а с января 2020 года - ограничил импорт цитрусовых.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика