Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам тюрьмы

ЯКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Суд в Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней падчерицы, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.

Следствием доказана вина 59-летнего пенсионера в городе Якутске в совершении 11 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей гражданской супруги.

"Приговором суда от 3 февраля 2020 года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы. В отношении пострадавшей школьницы в ходе расследования работниками мобильной кризисной службы были проведены необходимые реабилитационные мероприятия, направленные на минимизацию причиненного психологического вреда", - отметила Дворецкая.

Установлено, что преступления совершались мужчиной с мая 2012 по сентябрь 2016 года. На момент первого преступного деяния школьнице было 11 лет. Потерпевшая пыталась просить помощи у матери, однако женщина не верила ей.

Раскрыть преступления удалось, после того как доведенная до отчаяния школьница рассказала обо всем учительнице. Педагог незамедлительно обратилась в органы, и мужчину задержали.