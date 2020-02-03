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Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам тюрьмы
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РИА Новости

Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам тюрьмы

15:34 03.02.2020
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
ЯКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Суд в Якутске приговорил педофила к 20 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней падчерицы, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Следствием доказана вина 59-летнего пенсионера в городе Якутске в совершении 11 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей гражданской супруги.
"Приговором суда от 3 февраля 2020 года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы. В отношении пострадавшей школьницы в ходе расследования работниками мобильной кризисной службы были проведены необходимые реабилитационные мероприятия, направленные на минимизацию причиненного психологического вреда", - отметила Дворецкая.
Установлено, что преступления совершались мужчиной с мая 2012 по сентябрь 2016 года. На момент первого преступного деяния школьнице было 11 лет. Потерпевшая пыталась просить помощи у матери, однако женщина не верила ей.
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Раскрыть преступления удалось, после того как доведенная до отчаяния школьница рассказала обо всем учительнице. Педагог незамедлительно обратилась в органы, и мужчину задержали.
Судебная психолого-психиатрическая комиссия экспертов выявила у обвиняемого признаки гетеросексуальной педофилии. Свою вину он отрицал, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора.
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Следственный комитет РФРоссияЯкутскПроисшествия
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