Омбудсмен проконтролирует случай с ребенком, которого посадили за руль

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого мать посадила за руль каршерингового автомобиля.

Ранее в пресс-службе СК России по Москве сообщили, что следователи завели дело на 25-летнюю женщину, которая, будучи пьяной, посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля. По данным следствия, 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.

"Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие", - сообщила РИА Новости Ярославская.

Она также добавила, что 25-летняя женщина ранее уже была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

"Поэтому здесь необходимо посмотреть, какой опасности подвергаются дети, если она сажает ребенка за руль", - добавила омбудсмен.

Также на контроле у Ярославской находится и ситуация, когда подросток арендовал машину каршеринга и сбил человека. По ее словам, необходимо разобраться, как несовершеннолетние могут арендовать машину.