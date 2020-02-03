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Омбудсмен проконтролирует случай с ребенком, которого посадили за руль
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РИА Новости

Омбудсмен проконтролирует случай с ребенком, которого посадили за руль

15:34 03.02.2020
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© Depositphotos / dmitrimaruta / Перейти в фотобанкСалон автомобиля
Салон автомобиля
© Depositphotos / dmitrimaruta
Перейти в фотобанк
Салон автомобиля . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого мать посадила за руль каршерингового автомобиля.
Ранее в пресс-службе СК России по Москве сообщили, что следователи завели дело на 25-летнюю женщину, которая, будучи пьяной, посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля. По данным следствия, 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.
"Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие", - сообщила РИА Новости Ярославская.
Она также добавила, что 25-летняя женщина ранее уже была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
"Поэтому здесь необходимо посмотреть, какой опасности подвергаются дети, если она сажает ребенка за руль", - добавила омбудсмен.
Также на контроле у Ярославской находится и ситуация, когда подросток арендовал машину каршеринга и сбил человека. По ее словам, необходимо разобраться, как несовершеннолетние могут арендовать машину.
"Я еще больше скажу, надо понять, как это вообще происходит, потому что у нас в СИЗО находится ребенок, который по какой-то схеме смог арендовать машину каршеринга и сбил человека", - заключила Ярославская.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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