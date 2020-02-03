Российских школьников обучат работе с помощниками на базе ИИ

"Для сегодняшних школьников персональные помощники - такая же обыденная вещь, как когда-то для их родителей магнитофоны. Мы не собираемся учить ребят пользоваться помощниками: это они прекрасно умеют и без нас. Наша задача - объяснить, по каким принципам работают помощники и что у них "под капотом". Мы надеемся, что такой подход позволит детям не только освоить все существующие возможности помощников, но и создавать новые", - прокомментировала гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.