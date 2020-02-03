Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T15:11+0300
https://ria.ru/20200203/1564196608.html
Российских школьников обучат работе с помощниками на базе ИИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/69/1560726945_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_f59d976f9fba0d2b803c5f99deed3ef8.jpg
РИА Новости

Российских школьников обучат работе с помощниками на базе ИИ

15:11 03.02.2020
317
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИИ-процессор
ИИ-процессор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ИИ-процессор. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российских школьников в феврале обучат работе с персональными помощниками на базе искусственного интеллекта, соответствующий "урок цифры" пройдет с 3 по 16 февраля, сообщили в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".
"Февральский урок всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" будет посвящен персональным помощникам - программам на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя. Интерактивное занятие проведет компания "Яндекс" - на нем школьников познакомят с возможностями персональных помощников и расскажут про сферы их применения. Ребята также узнают, как помощники обрабатывают запросы людей и какие технологии им в этом помогают", - говорится в сообщении.
Стенд компании Mail.ru Group
29 января, 03:30
Mail.ru Group начнет продажи "умной колонки" "Капсула"
"Урок цифры" будет представлен в трех вариантах: для младшей, средней и старшей школы. Учащимся предложат разные задания в тренажере. Например, одно из заданий для малышей - определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения того или иного поручения пользователя: пылесос убирает комнату, лампочка освещает стол и так далее. Старшеклассникам, в свою очередь, предложат спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться при обработке запроса: от получения помощником команды от человека до конечного результата.
Пройти "урок" можно в любое время и в любом месте, все его материалы - видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления знаний, методические указания для учителей - будут доступны на сайте урокцифры.рф.
"Для сегодняшних школьников персональные помощники - такая же обыденная вещь, как когда-то для их родителей магнитофоны. Мы не собираемся учить ребят пользоваться помощниками: это они прекрасно умеют и без нас. Наша задача - объяснить, по каким принципам работают помощники и что у них "под капотом". Мы надеемся, что такой подход позволит детям не только освоить все существующие возможности помощников, но и создавать новые", - прокомментировала гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.
Первая акция "Урок цифры" стартовала по всей России в декабре 2018 года, она представляла собой цикл необычных уроков информатики. В акции приняли участие более 4,5 миллиона школьников из 85 регионов России. По плану, каждый из уроков посвящен определенной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете и основы программирования.
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ)
27 января, 10:28
Исследование показало отношение россиян к искусственному интеллекту
410000
Обсудить 2
ЯндексРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Подкаст «Страхи/Ошибки»: когда вас сжирает зависть
Подкаст "Страхи/Ошибки": когда вас сжирает зависть
Александр Малькевич
В ОП призвали ввести систему борьбы с фейками в соцсетях
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Швыдкой высказался о научно-образовательных контактах России и Украины
Европейский космический телескоп Gaia
Астрономы открыли первые невидимые звезды
Книги
Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
Мы все умрём. Китайский коронавирус
Мы все умрём. Китайский коронавирус
Вид на Сочи
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра
Цифровая лаборатория для диагностики рака
Онколог Минздрава рассказал о внедрении программ скрининга
Стивен Кинг
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
Танки турецкой армии
СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов призвал добавить в учебники по ОБЖ раздел об игромании
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Эвакуация российских туристов с острова Хайнань завершилась
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Лавовый купол вулкана Безымянный
На Камчатке нашли новые минералы, впервые установленные в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния