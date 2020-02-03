Российских школьников обучат работе с помощниками на базе ИИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российских школьников в феврале обучат работе с персональными помощниками на базе искусственного интеллекта, соответствующий "урок цифры" пройдет с 3 по 16 февраля, сообщили в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".
"Февральский урок всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" будет посвящен персональным помощникам - программам на основе технологий искусственного интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя. Интерактивное занятие проведет компания "Яндекс" - на нем школьников познакомят с возможностями персональных помощников и расскажут про сферы их применения. Ребята также узнают, как помощники обрабатывают запросы людей и какие технологии им в этом помогают", - говорится в сообщении.
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"Урок цифры" будет представлен в трех вариантах: для младшей, средней и старшей школы. Учащимся предложат разные задания в тренажере. Например, одно из заданий для малышей - определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения того или иного поручения пользователя: пылесос убирает комнату, лампочка освещает стол и так далее. Старшеклассникам, в свою очередь, предложат спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться при обработке запроса: от получения помощником команды от человека до конечного результата.
Пройти "урок" можно в любое время и в любом месте, все его материалы - видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления знаний, методические указания для учителей - будут доступны на сайте урокцифры.рф.
"Для сегодняшних школьников персональные помощники - такая же обыденная вещь, как когда-то для их родителей магнитофоны. Мы не собираемся учить ребят пользоваться помощниками: это они прекрасно умеют и без нас. Наша задача - объяснить, по каким принципам работают помощники и что у них "под капотом". Мы надеемся, что такой подход позволит детям не только освоить все существующие возможности помощников, но и создавать новые", - прокомментировала гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.
Первая акция "Урок цифры" стартовала по всей России в декабре 2018 года, она представляла собой цикл необычных уроков информатики. В акции приняли участие более 4,5 миллиона школьников из 85 регионов России. По плану, каждый из уроков посвящен определенной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете и основы программирования.