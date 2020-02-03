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Культура
2020-02-03T15:12+0300
https://ria.ru/20200203/1564196587.html
Швыдкой высказался о научно-образовательных контактах России и Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/156096/99/1560969923_0:279:3072:2007_1036x0_80_0_0_339e66e20b1ad1fdf2e53a0294693094.jpg
РИА Новости

Швыдкой высказался о научно-образовательных контактах России и Украины

15:11 03.02.2020 (обновлено: 15:12 03.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что научные и образовательные контакты российской и украинской интеллигенции не должны прерываться, некоторые совместные проекты существуют и сегодня, а встречи представителей двух стран не обязательно должны происходить в Москве.

"Есть целый ряд проектов, которые все-таки происходят. Я считаю, что контакты интеллигенции - и научные и образовательные - должны проходить. Пускай они проходят не в Москве - хотя и в Москве тоже бывало - пусть они проходят там, где с нами готовы встречаться наши украинские коллеги", - сказал Швыдкой РИА Новости.

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Он также сообщил, что 5 февраля на книжной ярмарке в Минске будет представлен очередной том российско-белорусско-украинского литературного альманаха Terra poetica, который выходит в рамках Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", созданного в 2015 году. Также, по словам Швыдкого, существует совместный проект театра для детей с особенностями в развитии. Вместе с тем собеседник агентства, говоря о российско-украинских отношениях, напомнил, что "есть позиция Кремля", которая "неизменна".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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КультураМихаил ШвыдкойРоссияУкраина
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