Швыдкой высказался о научно-образовательных контактах России и Украины

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что научные и образовательные контакты российской и украинской интеллигенции не должны прерываться, некоторые совместные проекты существуют и сегодня, а встречи представителей двух стран не обязательно должны происходить в Москве.
"Есть целый ряд проектов, которые все-таки происходят. Я считаю, что контакты интеллигенции - и научные и образовательные - должны проходить. Пускай они проходят не в Москве - хотя и в Москве тоже бывало - пусть они проходят там, где с нами готовы встречаться наши украинские коллеги", - сказал Швыдкой РИА Новости.
Он также сообщил, что 5 февраля на книжной ярмарке в Минске будет представлен очередной том российско-белорусско-украинского литературного альманаха Terra poetica, который выходит в рамках Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", созданного в 2015 году. Также, по словам Швыдкого, существует совместный проект театра для детей с особенностями в развитии. Вместе с тем собеседник агентства, говоря о российско-украинских отношениях, напомнил, что "есть позиция Кремля", которая "неизменна".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.