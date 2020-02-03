Швыдкой высказался о научно-образовательных контактах России и Украины

"Есть целый ряд проектов, которые все-таки происходят. Я считаю, что контакты интеллигенции - и научные и образовательные - должны проходить. Пускай они проходят не в Москве - хотя и в Москве тоже бывало - пусть они проходят там, где с нами готовы встречаться наши украинские коллеги", - сказал Швыдкой РИА Новости.

Он также сообщил, что 5 февраля на книжной ярмарке в Минске будет представлен очередной том российско-белорусско-украинского литературного альманаха Terra poetica, который выходит в рамках Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", созданного в 2015 году. Также, по словам Швыдкого, существует совместный проект театра для детей с особенностями в развитии. Вместе с тем собеседник агентства, говоря о российско-украинских отношениях, напомнил, что "есть позиция Кремля", которая "неизменна".