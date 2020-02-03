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СК возбудил дело после нападения на журналиста в Сургуте
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РИА Новости

СК возбудил дело после нападения на журналиста в Сургуте

15:07 03.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следователи возбудили дело после нападения в Сургуте на корреспондента, пытавшегося взять интервью у сотрудников штрафстоянки, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи в Сургуте проверяют появившуюся в СМИ информацию о нападении на журналиста местной телекомпании, которому во время съемок сюжета на штрафстоянке заломили руки и положили на пол, отобрав камеру.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 января в Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок ее сотрудники применили физическую силу в отношении корреспондента "СургутИнформТВ", который пытался взять у них интервью.
Это второй за полгода случай нападения на журналистов в Югре, получивший огласку в СМИ и ставший поводом для следственной проверки. В конце августа на съемочную группу телеканала "Мегаполис" в Нижневартовске напал местный житель, который сбил старушку на машине и оказался недоволен тем, что попал под прицел телекамеры. После конфликта на месте аварии он ворвался в здание телецентра и завязал стычку с одним из сотрудников. В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно.
Сотрудник полиции
2 февраля, 23:37
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Следственный комитет РФСургутРоссияПроисшествия
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