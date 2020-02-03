СК возбудил дело после нападения на журналиста в Сургуте

Ранее сообщалось, что следователи в Сургуте проверяют появившуюся в СМИ информацию о нападении на журналиста местной телекомпании, которому во время съемок сюжета на штрафстоянке заломили руки и положили на пол, отобрав камеру.

По версии следствия, 24 января в Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок ее сотрудники применили физическую силу в отношении корреспондента "СургутИнформТВ", который пытался взять у них интервью.

Это второй за полгода случай нападения на журналистов в Югре, получивший огласку в СМИ и ставший поводом для следственной проверки. В конце августа на съемочную группу телеканала "Мегаполис" в Нижневартовске напал местный житель, который сбил старушку на машине и оказался недоволен тем, что попал под прицел телекамеры. После конфликта на месте аварии он ворвался в здание телецентра и завязал стычку с одним из сотрудников. В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно.