СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе

АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Совместное российско-турецкое патрулирование, запланированное на понедельник в районе сирийского Айн-эль-Араба, отменено из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных в Идлибе, сообщает газета Sabah.
Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
По данным издания, глава минобороны страны Хулуси Акар инспектирует подразделения ВС Турции на турецко-сирийской границе.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
РФ и Турция 22 октября 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии