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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T15:07+0300
https://ria.ru/20200203/1564196395.html
СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155895/90/1558959008_0:288:3126:2047_1036x0_80_0_0_fa42408f9719db407102149085a15393.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе

15:07 03.02.2020
1994
© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Совместное российско-турецкое патрулирование, запланированное на понедельник в районе сирийского Айн-эль-Араба, отменено из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных в Идлибе, сообщает газета Sabah.
Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
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По данным издания, глава минобороны страны Хулуси Акар инспектирует подразделения ВС Турции на турецко-сирийской границе.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
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РФ и Турция 22 октября 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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