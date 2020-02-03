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Власти Гонконга оставили три пропускных пункта с материком
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РИА Новости

Власти Гонконга оставили три пропускных пункта с материком

14:55 03.02.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Власти Гонконга в связи с распространением коронавируса нового типа приняли решение закрыть все пропускные пункты с материковым Китаем, кроме трех, сообщила глава администрации Гонконга Керри Лэм.
Решение стало ответом на забастовку медработников, которые выступили с требованием полностью закрыть границу. Ранее власти Гонконга закрыли шесть из 15 пограничных пунктов на границе с Китаем, а также запретили въезд людям, приезжающим из Уханя. Однако они отказались полностью закрывать границу для всех приезжающих из Китая, заявляя, что в таком случае гонконгцы также не смогут вернуться домой.
"Для того, чтобы ограничить поток людей через контрольно-пропускные пункты, все трансграничные пассажиропотоки будут направлены в контрольно-пропускной пункт Шэньчжэньвань и контрольно-пропускной пункт моста Гонконг-Чжухай-Макао", - сообщила она.
Лэм добавила, что пропускной пункт в международном аэропорту Гонконга также продолжит функционировать. Указанные меры вступят в силу с полуночи.
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Отвечая на забастовку медиков, она отметила, что полностью понимает их озабоченность, так как именно они находятся на передовой в борьбе с болезнью, "я их уважаю, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить медиков защитными средствами".
"Мы согласны с ними в необходимости сокращения потока людей через границу, но не с применением крайних мер (таких, как забастовки)", - добавила Лэм.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В Гонконге подтверждены 15 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаГонконгКитайВ мире
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