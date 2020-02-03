Власти Гонконга оставили три пропускных пункта с материком

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Власти Власти Гонконга в связи с распространением коронавируса нового типа приняли решение закрыть все пропускные пункты с материковым Китаем, кроме трех, сообщила глава администрации Гонконга Керри Лэм.

Решение стало ответом на забастовку медработников, которые выступили с требованием полностью закрыть границу. Ранее власти Гонконга закрыли шесть из 15 пограничных пунктов на границе с Китаем, а также запретили въезд людям, приезжающим из Уханя. Однако они отказались полностью закрывать границу для всех приезжающих из Китая, заявляя, что в таком случае гонконгцы также не смогут вернуться домой.

"Для того, чтобы ограничить поток людей через контрольно-пропускные пункты, все трансграничные пассажиропотоки будут направлены в контрольно-пропускной пункт Шэньчжэньвань и контрольно-пропускной пункт моста Гонконг-Чжухай-Макао", - сообщила она.

Лэм добавила, что пропускной пункт в международном аэропорту Гонконга также продолжит функционировать. Указанные меры вступят в силу с полуночи.

Отвечая на забастовку медиков, она отметила, что полностью понимает их озабоченность, так как именно они находятся на передовой в борьбе с болезнью, "я их уважаю, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить медиков защитными средствами".

"Мы согласны с ними в необходимости сокращения потока людей через границу, но не с применением крайних мер (таких, как забастовки)", - добавила Лэм.