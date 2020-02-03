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Россельхознадзор объяснил порядок ввоза продуктов из Великобритании
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РИА Новости

Россельхознадзор объяснил порядок ввоза продуктов из Великобритании

14:50 03.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзор проинформировал участников внешнеэкономической деятельности с Великобританией о порядке ввоза продукции после выхода этой страны из Евросоюза c 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении ведомства.
"В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время поставки животноводческой продукции из Великобритании в Россию возможны только в сопровождении единых форм ветеринарных сертификатов, утвержденных решением комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года за номером 607 (в редакции решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 года за номером 161), при учете действующих ограничительных мер", - сообщается в пресс-релизе.
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Ведомство указывает, что ветеринарные сертификаты должны быть оформлены на специальной бумаге со степенями защиты, на языках страны-экспортера, страны транзита и страны-импортера и без каких-либо изменений в содержательной части.
Кроме того, Россельхознадзор обращает внимание, что, несмотря на неоднократные обращения в адрес ветеринарной службы Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) для урегулирования вопроса поддержания бесперебойных поставок животноводческой продукции между странами, ответа от ведомства так и не поступило.
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