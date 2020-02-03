Россельхознадзор объяснил порядок ввоза продуктов из Великобритании

Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне

Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне

"В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время поставки животноводческой продукции из Великобритании в Россию возможны только в сопровождении единых форм ветеринарных сертификатов, утвержденных решением комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года за номером 607 (в редакции решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 года за номером 161), при учете действующих ограничительных мер", - сообщается в пресс-релизе.

Ведомство указывает, что ветеринарные сертификаты должны быть оформлены на специальной бумаге со степенями защиты, на языках страны-экспортера, страны транзита и страны-импортера и без каких-либо изменений в содержательной части.