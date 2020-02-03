Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России

"По Крыму, конечно, возможно, мы ещё надолго обречены на споры в ПАСЕ. Но смею предположить, что через 10-15 лет, а может и раньше количество тех, кто согласится с нашей позицией, изучив историю полуострова и пообщавшись с делегацией РФ в ПАСЕ, существенно вырастет. Уверен, что без утопий именно в Ассамблее, как на самой широкоохватной европейской парламентской площадке, быстрее всего будут проявляться те, кто поддержит Россию в крымском вопросе. И это будет фактором мощной положительной обратной связи для признания Крыма российским на соответствующие европейские столицы, как это было и есть. Надо быть реалистами - это произойдёт не сегодня и не завтра, но произойдёт обязательно", - отметил Слуцкий.