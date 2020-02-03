Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий считает, что именно на площадке ассамблеи быстрее всего найдутся те, кто поддержит Россию в вопросе принадлежности Крыма.
Зимняя сессия ПАСЕ прошла в Страсбурге с 27 по 31 января. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы России в ПАСЕ Слуцкий отметил, что прошедшая сессия была, "несмотря на все проблемные моменты, удачной". Он отметил, что российская делегация на площадке ассамблеи готова "к конструктивному рассмотрению всех проблем и к дискуссиям, в том числе по крымскому вопросу".
"По Крыму, конечно, возможно, мы ещё надолго обречены на споры в ПАСЕ. Но смею предположить, что через 10-15 лет, а может и раньше количество тех, кто согласится с нашей позицией, изучив историю полуострова и пообщавшись с делегацией РФ в ПАСЕ, существенно вырастет. Уверен, что без утопий именно в Ассамблее, как на самой широкоохватной европейской парламентской площадке, быстрее всего будут проявляться те, кто поддержит Россию в крымском вопросе. И это будет фактором мощной положительной обратной связи для признания Крыма российским на соответствующие европейские столицы, как это было и есть. Надо быть реалистами - это произойдёт не сегодня и не завтра, но произойдёт обязательно", - отметил Слуцкий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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