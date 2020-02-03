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Андрей Клишас: соцобязательства государства станут приоритетными
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РИА Новости

Андрей Клишас: соцобязательства государства станут приоритетными

15:00 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Один из сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости, достаточно ли у группы времени для работы над поправками, как эти изменения будут способствовать повышению уровня жизни и изменится ли процедура делегирования сенаторов после вступления конституционных поправок в силу.
— Андрей Александрович, какие поправки в конституцию из предложенных президентом наиболее значимые, на ваш взгляд, какие их них могут стать основой для дальнейших изменений в законодательстве?
— Результаты опубликованного сегодня опроса ВЦИОМ показывают, что более 90 % граждан поддерживают поправки по индексации пенсий и МРОТ. Столь высокий уровень поддержки подтверждает необходимость и своевременность внесения предлагаемых поправок в конституцию.
Изменения, касающиеся вопросов государственного управления, также имеют высокий уровень поддержки. К наиболее значимым изменениям граждане отнесли вопросы увеличения ценза оседлости для президента (87 %), расширения роли Конституционного суда (81 %), запрет на иностранное гражданство для лиц, замещающих ключевые государственные должности (68 %), примата конституции над международным правом (63 %), а также расширения полномочий Совета Федерации (62 %).
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Все предлагаемые поправки по существу объединяет одна основная цель – необходимость повышения уровня и качества жизни. Одобрение предлагаемых мер, о чем свидетельствуют данные ВЦИОМ, является основным условием эффективности их реализации. Только при учете ценностных установок общества предлагаемые изменения будут эффективно работать. Конституционные нормы аккумулируют предшествующий опыт развития и одновременно представляют собой предписание на будущее.
Из этого мы исходим при рассмотрении новых инициатив на заседаниях рабочей группы по подготовке поправок. Представители культуры, науки, общественных, правозащитных и профсоюзных организаций предлагают новые инициативы, которые в настоящее время обобщаются и будут оформлены в виде дополнительных предложений по поправкам.
— Поправки об индексации МРОТ и пенсии затрагивают отдельные категории граждан. Во сколько это обойдется бюджету и каким образом поправки будут способствовать повышению уровня жизни?
— Финансирование индексации социальных выплат и пенсий осуществляется в рамках тех расходов, которое планирует правительство на эти цели. Закрепление социальных обязательств государства в конституции позволит отнести данные расходы к приоритетным направлениям деятельности органов государственной власти.
Одной из основных задач конституционных изменений является необходимость закрепления вопросов социальной защиты в качестве основного приоритета деятельности государственных органов. Данные изменения позволят создать условия по повышению уровня жизни.
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Этому также будет способствовать повышение подотчетности основных государственных институтов обществу. Проект закона о поправках содержит ряд необходимых для этого изменений. Также мною была предложена поправка о закреплении обязательности ежегодных докладов в Совете Федерации генерального прокурора о состоянии законности и правопорядка.
— Высказываются различные экспертные оценки по изменениям, касающимся статуса судей. Повлияют ли предлагаемые изменения на их независимость? И с чем связана необходимость сокращения количества судей Конституционного Суда?
— Повышение прозрачности процедуры прекращения полномочий судей не затрагивает принцип независимости. Гарантии независимости судьи согласно закону обеспечиваются его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав, установленными порядком приостановления и прекращения полномочий судьи, правом на отставку, запретом на вмешательство в судебную деятельность, предоставлением материального и социального обеспечения, гарантий безопасности.
Основания для прекращения полномочий судей, согласно предлагаемой процедуре, четко обозначены. К их числу отнесены случаи совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Такие проступки должны быть предметом публичного рассмотрения, поэтому предлагается усовершенствовать действующую процедуру, оставляя рассмотрение этих вопросов органам судейского сообщества.
Изменения количества судей Конституционного суда связаны с ранее внесенными изменениями в законодательство. С 2011 года из федерального конституционного закона исключена такая организационная форма конституционного судопроизводства, как рассмотрение дел в заседаниях палат Конституционного суда в целях устранения возможных коллизий в правовых позициях палат. Напомню, что с момента принятия закона о Конституционном суде до внесения названных изменений КС состоял из двух палат, включающих в себя десять и девять судей. Несмотря на оптимизацию процедуры конституционного судопроизводства, уменьшить количество судей на тот момент было невозможно по причине гарантий несменяемости судей. В силу сокращения количества судей по объективным обстоятельствам, поправки позволят привести численный состав суда к необходимому количеству.
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— Поправки, связанные с усилением норм о цензе оседлости для лиц, замещающих государственные должности, положительно воспринимаются обществом. Предполагают ли новые требования другие изменения по цензу оседлости для сенаторов?
— Согласно предлагаемым изменениям в конституцию, сенатором может быть гражданин России, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Эту норму отдельные СМИ интерпретируют как отказ от регионального ценза оседлости. Но это неверная интерпретация. Суть данных изменений заключается в закреплении требований, ограничивающих для членов Совета Федерации возможности постоянно проживать на территории иностранного государства.
Требование для сенаторов о проживании на территории определенного субъекта Федерации установлено федеральным законом. Это требование сохраняется, его не планируется исключать из закона.
— Почему необходимо укреплять роль местного самоуправления?
— На местное самоуправление как на уровень публичной власти, наиболее приближенной к населению, возложено выполнение значимых задач, связанных с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения. К вопросам местного значения отнесены полномочия по организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального и среднего образования, организации электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения, транспортного обслуживания, обеспечения услугами связи, общественного питания.
Однако зачастую местное самоуправление не воспринимается как эффективный уровень власти ввиду неспособности решить наиболее насущные потребности населения. Это касается вопросов образования, здравоохранения, жилья, дорог. Поэтому важно создать условия, при которых муниципальная власть, сохраняя элементы самоуправления, станет способной эффективно решать социально значимые вопросы местного значения.
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Внесение изменений, направленных на укрепление этого института, будет способствовать повышению эффективности реализации системы мер жизнеобеспечения населения.
— Поправки затрагивают значимые сферы общественных отношений. Возможно ли провести работу качественно в такие сроки?
— У нас нет времени на раскачку, но это не означает, что недостаточно времени для подготовки и рассмотрения необходимых поправок.
Работа по подготовке поправок будет проведена в необходимые для подготовки качественных изменений сроки. В состав рабочей группы входят эксперты, представители различных научных школ, представители культуры, профессиональных сообществ, общественных, правозащитных и профсоюзных организаций. В рамках нашей работы также используются уже имеющиеся экспертные наработки.
Нет никакой спешки с рассмотрением поправок. Необходимо напомнить, что работа над поправками в Конституцию РФ, внесенными в 2008, 2011 и 2013 годах, велась дольше, чем планируется в этот раз.
Рабочая группа методично прорабатывает все предложения. Мы советуемся с экспертами, привлекаем к нашей работе широкий круг специалистов, обсуждаем в регионах. Это позволит провести работу по подготовке поправок максимально эффективно.
По итогам данной работы представим президенту позицию по каждой поступившей поправке.
— Проект закона о поправках предусматривает его вынесение на общероссийское голосование. Каким образом результаты голосования отразятся на вступление в силу поправок и какие у вас прогнозы по уровню их поддержки?
— Порядок вступления в силу изменений подготовлен. Он будет содержаться в статье 2 Закона о поправке к конституции и предусматривать все необходимые процедуры.
Поправки вступят в силу после общероссийского голосования и подписания президентом РФ. Уровень поддержки гражданами предложенных поправок подтвердит необходимость дальнейших преобразований.
Уровень такой поддержки зависит от того, увидим ли мы в поправках ответы на те вопросы, которые нас волнуют. Полагаю, что для поддержки конституционных изменений необходимо, чтобы они имели реальные предпосылки в общественных отношениях, в культуре и традициях, стали органичной частью сложившейся российской конституционной идентичности.
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Важно провести максимально широкое общественное обсуждение предлагаемых инициатив, разъясняя цели изменений. Наша работа не ограничивается заседаниями в Москве. Мои коллеги проводят работу в регионах. Я участвовал в обсуждении поправок в Красноярском крае. Планирую посетить еще несколько городов и провести встречи с общественностью. Мы открыты к дискуссии и рассматриваем все предложения, которые не затрагивают главы 1, 2 и 9 конституции. Для нас важно сформировать максимально сбалансированный документ, который будет содержать необходимые, по мнению граждан, изменения.
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Андрей КлишасРоссияИнтервью - Авторы
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