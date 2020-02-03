На Украине госпитализировали двоих человек, вернувшихся из Китая

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
"Первого февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минздрав, на Украине по состоянию на 3 февраля подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.