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На Украине госпитализировали двоих человек, вернувшихся из Китая
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РИА Новости

На Украине госпитализировали двоих человек, вернувшихся из Китая

13:31 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в маске
Девушка в маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка в маске. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Два человека госпитализированы из аэропорта "Борисполь" в инфекционную больницу после возвращения из Китая, где распространяется новый тип коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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"Первого февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минздрав, на Украине по состоянию на 3 февраля подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
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Распространение нового коронавирусаКитайУкраинаВ мире
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