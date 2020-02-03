На Украине госпитализировали двоих человек, вернувшихся из Китая

"Первого февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.