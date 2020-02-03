В ДНР считают, что Киев спровоцирует волну задержаний

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова считает, что Киев спровоцирует новую волну задержаний на подконтрольных территориях из-за подготовки к очередному обмену пленными с самопровозглашенными республиками.

Она пояснила, что прошедший 29 декабря 2019 года обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки.

"Естественно, есть все предпосылки. Мы видим ту работу, которую проводит СБУ, то есть задержания, и она по большому счету проводится "для галочки". Но тем не менее, это есть. Такая же категория людей попала на обмен 2019 года. Их не много, но они есть. Мы призываем украинскую сторону не приступать к данным шагам, не формировать "банк обмена", - сказала Морозова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.