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В ДНР считают, что Киев спровоцирует волну задержаний
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РИА Новости

В ДНР считают, что Киев спровоцирует волну задержаний

13:26 03.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова считает, что Киев спровоцирует новую волну задержаний на подконтрольных территориях из-за подготовки к очередному обмену пленными с самопровозглашенными республиками.
Она пояснила, что прошедший 29 декабря 2019 года обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки.
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"Естественно, есть все предпосылки. Мы видим ту работу, которую проводит СБУ, то есть задержания, и она по большому счету проводится "для галочки". Но тем не менее, это есть. Такая же категория людей попала на обмен 2019 года. Их не много, но они есть. Мы призываем украинскую сторону не приступать к данным шагам, не формировать "банк обмена", - сказала Морозова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Дарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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