Путин и Эрдоган контактируют по Сирии, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган после инцидента в сирийском Идлибе не проводили телефонного разговора, но при желании лидеров его быстро согласуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Минобороны Турции ранее сообщило, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии. Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.

Журналисты спросили Пескова, состоялся ли телефонный разговор между лидерами РФ и Турции после инцидента и как Москва оценивает ситуацию в регионе.