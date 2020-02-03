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Путин и Эрдоган контактируют по Сирии, заявил Песков
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РИА Новости

Путин и Эрдоган контактируют по Сирии, заявил Песков

13:17 03.02.2020 (обновлено: 13:48 03.02.2020)
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© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
© Фото : SANA
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после инцидента в сирийском Идлибе не проводили телефонного разговора, но при желании лидеров его быстро согласуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Минобороны Турции ранее сообщило, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии. Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
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Журналисты спросили Пескова, состоялся ли телефонный разговор между лидерами РФ и Турции после инцидента и как Москва оценивает ситуацию в регионе.
"Первое. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Второе. Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки. Третье. В министерстве обороны РФ уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе", - сказал Песков.
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