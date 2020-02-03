Президент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым , а вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что рабочий день президента в понедельник в основном будет носить непубличный характер.

"Публичной будет только встреча президента с Дмитрием Патрушевым, министром сельского хозяйства", - сообщил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно лично обновляет имеющийся у него объем информации по сельскому хозяйству как одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, поэтому он регулярно встречается с отвечающим за это направление министром.

"Сейчас и в целом по 2019 году основные данные, и приближаются весенние полевые работы, поэтому тоже важна уже готовность и видение министерства, как это будет происходить, в том числе и поддержка сельхозпроизводителей", - рассказал Песков о повестке предстоящей встречи.