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Путин в понедельник встретится с министром сельского хозяйства
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РИА Новости
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Путин в понедельник встретится с министром сельского хозяйства

13:17 03.02.2020 (обновлено: 14:19 03.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, а вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что рабочий день президента в понедельник в основном будет носить непубличный характер.
"Публичной будет только встреча президента с Дмитрием Патрушевым, министром сельского хозяйства", - сообщил Песков.
Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно лично обновляет имеющийся у него объем информации по сельскому хозяйству как одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, поэтому он регулярно встречается с отвечающим за это направление министром.
"Сейчас и в целом по 2019 году основные данные, и приближаются весенние полевые работы, поэтому тоже важна уже готовность и видение министерства, как это будет происходить, в том числе и поддержка сельхозпроизводителей", - рассказал Песков о повестке предстоящей встречи.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что далее последует несколько закрытых рабочих встреч. "И вечером мы не исключаем международный телефонный разговор... Это где-то после восьми вечера", - сообщил он.
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