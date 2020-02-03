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Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции
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РИА Новости

Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции

13:14 03.02.2020 (обновлено: 13:15 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции РФ обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
"В связи с большим количеством поправок в конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к конституции", - сказал Клишас.
Ранее планировалось, что Госдума прекратит принимать поправки 6 февраля.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Максим Сурайкин
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Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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