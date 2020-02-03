Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции

"В связи с большим количеством поправок в конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к конституции", - сказал Клишас.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.