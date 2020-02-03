В Томске исключили коронавирус у четырех прибывших из Китая

Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото

Люди в защитных медицинских масках

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Исследование на Исследование на коронавирус у четырех прибывших из Китая человек, которые госпитализированы в Томске , показало отрицательные результаты, сообщает обладминистрация.

Ранее сообщалось, что четыре человека, среди которых три студента (граждане КНР) и одна женщина, в течение последних двух недель вернувшихся из Китая в Томск, госпитализированы с признаками ОРВИ.

"Пациенты находятся в инфекционном отделении городской больницы №3 Томска. Результаты на наличие новой коронавирусной инфекции у них отрицательные. В настоящий момент состояние всех пациентов удовлетворительное", - приводятся в сообщении слова замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.

Он добавил, что пациенты поступили с признаками острой респираторной инфекции и небольшим повышением температуры, однако было принято решение оставить их под наблюдением медиков до полного выздоровления.