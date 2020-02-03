На Кубани восемь человек отравились угарным газом

"В ночь со 2 на 3 февраля в Краснодарском крае было зафиксировано два случая отравления угарным газом - оба произошли в частных домах Красноармейского района. Отравления получили 8 человек, из них 4 ребенка - все они доставлены в центральную районную больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует главк спасательного ведомства.