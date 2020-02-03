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На Кубани восемь человек отравились угарным газом
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РИА Новости

На Кубани восемь человек отравились угарным газом

13:13 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Восемь человек, среди которых четверо детей, попали в больницу в результате двух случаев отравления угарным газом на Кубани минувшей ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В ночь со 2 на 3 февраля в Краснодарском крае было зафиксировано два случая отравления угарным газом - оба произошли в частных домах Красноармейского района. Отравления получили 8 человек, из них 4 ребенка - все они доставлены в центральную районную больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует главк спасательного ведомства.
Ведомство выражает обеспокоенность в связи с участившимися случаями отравления жителей Кубани угарным газом и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании магистрального газа.
Врач в одном из больничных отделений
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