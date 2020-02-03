Почти 60 итальянцев вернулись из китайского Уханя

РИМ, 3 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Военный самолет с 56 итальянцами на борту, которые вернулись из КНР, приземлился в понедельник утром на авиабазе Пратика-Ди-Маре, сообщает новостной телеканал Военный самолет с 56 итальянцами на борту, которые вернулись из КНР, приземлился в понедельник утром на авиабазе Пратика-Ди-Маре, сообщает новостной телеканал Rainews24

Пожелавшие вернуться из китайского Уханя , ставшего эпицентром вспышки коронавируса, будут помещены в двухнедельный карантин в спортивном комплексе на окраине Рима.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в районе Уханя остаются 80 соотечественников, еще около 500 итальянцев из тех, кто находится в других китайских регионах, запросили информацию для возвращения в Италию.

Как отмечает телеканал, в самолете не оказалось итальянца, оставшегося в Ухане с высокой температурой. По сообщению дипломатических источников, международные санитарные правила запрещают подниматься на борт в состоянии, которое может быть синдромом коронавируса . За состоянием гражданина Италии следят врачи, посольство страны в Пекине и китайский МИД.

В понедельник в римском аэропорту "Фьюмичино" приземлился первый рейс для эвакуации китайских туристов из Италии.

В четверг итальянские власти подтвердили заражение новым типом коронавируса у двух госпитализированных в Риме китайских туристов. В этой связи управление гражданской авиации объявило о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов.