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https://ria.ru/20200203/1564189655.html
Почти 60 итальянцев вернулись из китайского Уханя
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РИА Новости

Почти 60 итальянцев вернулись из китайского Уханя

13:10 03.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту в Китае
Пассажиры в аэропорту в Китае
© AP Photo / Arek Rataj
Пассажиры в аэропорту в Китае. Архивное фото
РИМ, 3 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Военный самолет с 56 итальянцами на борту, которые вернулись из КНР, приземлился в понедельник утром на авиабазе Пратика-Ди-Маре, сообщает новостной телеканал Rainews24.
Пожелавшие вернуться из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, будут помещены в двухнедельный карантин в спортивном комплексе на окраине Рима.
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в районе Уханя остаются 80 соотечественников, еще около 500 итальянцев из тех, кто находится в других китайских регионах, запросили информацию для возвращения в Италию.
Как отмечает телеканал, в самолете не оказалось итальянца, оставшегося в Ухане с высокой температурой. По сообщению дипломатических источников, международные санитарные правила запрещают подниматься на борт в состоянии, которое может быть синдромом коронавируса. За состоянием гражданина Италии следят врачи, посольство страны в Пекине и китайский МИД.
В понедельник в римском аэропорту "Фьюмичино" приземлился первый рейс для эвакуации китайских туристов из Италии.
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12:53
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В четверг итальянские власти подтвердили заражение новым типом коронавируса у двух госпитализированных в Риме китайских туристов. В этой связи управление гражданской авиации объявило о прекращении авиационного сообщения с Китаем за исключением грузовых рейсов.
Пожилая пара китайских туристов находится в институте инфекционных заболеваний Spallanzani, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ученые института смогли изолировать вирус, что должно помочь в его изучении и в разработке вакцины.
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